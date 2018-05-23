Жена Уилла Смита призналась, что лысеет

Среди знаменитостей, которые искренне восхищаются своими женами и готовы рассказывать об их достоинствах часами, Уилл Смит , пожалуй, в числе первых. Интервью, в которых он не отдавал бы должное своей супруге Джаде, можно буквально пересчитать по пальцам! И его совершенно не беспокоит, что на 46-м году жизни у нее начались проблемы с выпадением волос. А вот сама Джада смогла рассказать об этом только недавно: на собственном шоу Red Table Talk она призналась, что устала скрывать правду от всего мира.

«Каждый второй мужчина в Голливуде боролся с облысением — делал пересадку волос или еще что-нибудь… Но никто не говорит о том, что женщины сталкиваются с тем же самым, — объяснила Джада. — В моем случае все еще сложнее. В начале этого года я впервые в жизни узнала, что такое алопеция. Пересадка здесь не поможет — это необратимо, я постриглась совсем коротко и продолжаю это делать. Выбора нет, волосы просто исчезают у меня на глазах».

Джада рассказала, что смириться с облысением ей было крайне тяжело: роскошная шевелюра всегда была для нее синонимом женской красоты, и ей нравилось ухаживать за волосами. «Период, когда я проходила анализы и все такое, был одним из немногих в моей жизни, когда я буквально тряслась от страха каждый день. Причину врачи так и не нашли, а мне пришлось научиться находить красоту в других вещах — например, в тюрбанах, которых у меня теперь великое множество».

Так держать! Нам кажется, Джаду не испортит никакой тюрбан — к тому же она далеко не первая звезда, у которой проблемы с волосами. Так, например, Наоми Кэмпбелл за свою карьеру настолько измучила их постоянными укладками и завивками, что теперь не выходит из дому без парика. Но когда папарацци ловят ее не в самом лучшем виде, Наоми это, как ни странно, не смущает. «Я своими руками сделала себе имя и карьеру. Даже если на моей голове не останется ни единого волоска, меня запомнят как супермодель, а не как „вон ту девушку в парике“, — заявляет Наоми. — С чего бы мне переживать об этом?»

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