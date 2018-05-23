Опасно или прекрасно: насколько эффективны модные бьюти-процедуры?

Лицевой счёт

Каждый день в бьюти-меню салонов красоты появляются все новые и новые процедуры для лица. Кроме того, свои оригинальные бьютихаки предлагают и блогеры. Насколько такие новшества полезны и главное, безопасны для здоровья? И вообще, стоит ли на них тратиться? Разбираемся вместе с экспертом.

Екатерина Степкина,

Врач-дерматолог,

косметолог,

трихолог.

« Залог здоровья и красоты вашей кожи — грамотный уход за ней»

1 Фейсбилдинг: гимнастика лицевых мышц как альтернатива подтяжке

Что такое фейсбилдинг?

Фейсбилдинг, или по-другому гимнастика для лица, — комплекс специальных упражнений для тренировки лицевых мышц. Выполняя упражнения, можно подтянуть овал лица и разгладить носогубные морщины. Фейсбилдинг всерьез считают альтернативой пластической хирургии.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1780438978623550189_7147829717"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Цена вопроса: полный курс онлайн-занятий по фейсбилдингу обойдется вам в среднем от 5 000 до 10 000 р.

Вердикт косметолога: включаем в бьюти-план.

Мышцы лица разделяются на мимические и жевательные. Фейсбилдинг эффективен в отношении первых: упражнения улучшают кровообращение, к коже и мышцам поступает больше кислорода и питательных веществ. Улучшается мышечный тонус, цвет цвета и тонус кожи. За счет естественного лимфодрежнажа уменьшаются отеки и синие круги под глазами. Но помните, что мимические мышцы, наоборот, требуют расслабления. Повышенный тонус этих мышц приводит к углублению мимическим морщинам. Поэтому важно правильно выполнять упражнения и обязательно проконсультироваться с косметологом перед началом курса.

Учтите, что если ранее вы делали инъекционные процедуры, то фейсбилдинг вам противопоказан. Упражнения сокращают сроки действия ботулотоксина и ускоряют выведение гиалуроновой кислоты.

2 Мезотерапия тональным кремом, или процедура «тональный крем на год»

Что такое мезотерапия тональным кремом?

За красивые названием скрывается татуаж с использованием пигмента, который соответствует вашему цвету кожи с введением под кожу на глубину до 1 мм.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1727634381500538702_3057431479"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Цена вопроса: курс в 3 процедуры с интервалом 2-3 недели обойдется вам в 15 000 р.

Вердикт косметолога: исключить из бьюти-плана.

В процедуре используется не тональный крем, а специальный пигмент для татуажа. Изначально подобный татуаж предназначался для скрытия дефектов и рубцов на теле и лице, а также для исправления неудачного цветного татуажа.

Нанесение татуажа на все лицо достаточно травматично и может вызвать обострение хронических кожных заболеваний и местных воспалительных процессов. К тому же воспаления на лице нужно обходить, а значит идеального покрытия добиться не получится. Со временем пигмент, вводимый внутрикожно, может поменять цвет. А во время загара тон лица будет отличаться от цвета кожи на других участках тела.

Как врач, я бы не рекомендовала данную методику. Вместо неё предложу подобрать правильный уход за лицом, который позволит поддерживать здоровый цвет и тон кожи.

3 Дермапланинг — сбривание пушковых волос на лице

Что такое дермапланинг?

Сбривание пушковых волос (дермапланинг) — процедура родом из Японии , но популярная у бьютиблогеров всего мира. В Интернете продают множество приспособлений для дермаплпнинга. а лайфхаков по теме найдётся ещё больше. Девушки сбривают пушковые волосы, преследуя разные цели: одни — чтобы кожа стала более гладкой и косметика ложилась ровнее, другие — чтобы провести процедуру пилинга, то есть отшелушивания омертвевших клеток.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1678361352491868991_6215719976"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Цена вопроса: «специальные» бритвы для пушковых волос можно приобрести в среднем за 200 р.

Вердикт косметолога: заменить дермапланинг на локальный шугаринг.

Какие бы цели вы ни преследовали, помните о том, что сбривание стимулирует рост волос, особенно если использовать бритвенные машинки, которые создают вибрацию и усиливают микроциркуляцию тканей. Сбривая волосы, вы также рискуете занести инфекцию или спровоцировать врастание волосков.

Волосы нужно удалять вместе с волосяным фолликулом — с помощью лазерной эпиляции, эпиляции или шугаринга, они также удаляют волос вместе с волосяным фолликулом, но в отличие от лазера, не уничтожают волосяной фолликул навсегда, а дают временный стойкий результат. А для пилинга используйте специальные косметические средства.

Обратите внимание и на то что, повышенный рост пушковых волос, который доставляет косметический дискомфорт, может быть связан с эндокринными нарушениями, поэтому нужно проконсультироваться у врача.

Фото: depositphotos.com