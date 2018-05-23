Инфекции, клещи и еще 3 веские причины, почему нужно регулярно стирать постельное белье

Испорченное белье Если вы настолько устали, что у вас даже нет сил смыть макияж, то этим вы вредите не только своей коже в виде сухости, ранних признаков старения, а также воспалительных процессов, но и непосредственно постельному белью. Ведь частички макияжа остаются на простынях, наволочках и пододеяльниках, и дело не только в эстетике, но и в том, что на белье начинают размножаться бактерии, которые забиваются в волокна ткани и способствую быстрому изнашиванию постельных принадлежностей. Поэтому эксперты советуют обязательно очищать кожу специальными средствами, а также не лениться и устраивать большую стирку хотя бы раз в 7-10 дней. Раздражение кожи или экзема Как мы уже упоминали, грязные постельные принадлежности действуют не самым лучшим образом на вашу кожу. Дерматологи утверждают, что во время сна ваша кожа соприкасается с несвежим бельем, что приводит к раздражениям и появлению угревой сыпи. При этом самолечение может лишь усугубить данный процесс: если вы втираете различные мази или кремы в кожу перед сном, остатки средств обязательно останутся на простыни или наволочке, а это является отличной средой для размножения бактерий. Получается замкнутый круг. И в данном случае будет не лишним не только регулярно менять постельное белье, но и обратить внимание на те препараты, которые лучше впитываются и не оставляют жирных следов. Различные инфекции Помимо того, что грязное постельное белье вызывает воспаления кожи, оно может еще спровоцировать появление грибков и развитие инфекционных бактерий. Эксперты напоминают, что во сне все люди потеют, в результате чего на мокром матрасе может появиться один из видов плесени — кладоспориум, который, например, вызывает астму, пневмонию и грибковую инфекцию онихомикоз, которая, в свою очередь, негативно действует на кожу и ногти. Кроме того, можно получить такие заболевания, как паховый дерматомикоз, отрубевидный лишай и даже золотистый стафилококк. Согласно исследованиям ученых, в постельном белье, которое было в употреблении около недели, содержится примерно на 25 тысяч больше бактерий, чем, скажем, на дверной ручке. Пылевые клещи Бытовые клещи, питающиеся остатками человеческой кожи, — еще один «бонус» грязных постельных принадлежностей. Ученые посчитали, что в кровати с несвежим бельем их содержится около полутора миллионов, и они не только оставляют свои следы на вашей коже, но также могут вызвать проблемы с дыханием. Кроме того, в такой благотворной среде могут появиться и клопы, а это, как вы понимаете, еще более серьезные последствия для вашего здоровья. Кстати, чтобы избежать появления различных бактерий и других микроорганизмов, эксперты рекомендуют не только регулярно стирать постельное белье, но также хранить его в сухом и прохладном месте. Поэтому если ваши простыни чуть влажные, не спешите убирать их в шкаф, а лучше дождитесь полного высыхания и обязательно пройдитесь по ним горячим утюгом. Сильная аллергия Но больше всего проблем несвежее постельное белье может доставить людям, склонным к аллергии. Чтобы избежать появления аллергических реакций, эксперты советуют следить за тем, чтобы на вашем белье не появлялись бытовые клещи, плесень и грибок. Именно они приводят к серьезным проблемам со здоровьем, особенно если вы не можете похвастаться сильным иммунитетом. Поэтому лучше всего выбирать белье, изготовленное из гипоаллергенных материалов, способных отталкивать влагу. Также эксперты напоминают, что синтетические подушки необходимо менять каждые два года, а перьевые — каждые пять лет, не забывать регулярно стирать постельные принадлежности и пылесосить матрас. Таким образом вы сможете сохранить отличное самочувствие. Фото: Shutterstock