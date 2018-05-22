Что такое микроблейдинг?

Микроблейдинг — процедура корректировки бровей, результат которой выглядит довольно натурально. Волоски смотрятся реалистично и объемно, а эффект сохраняется до двух лет.

Не стоит путать микроблейдинг с татуажем бровей, при котором применяется специальная машинка с краской. В процессе микроблейдинга мастер использует специальную ручку с тончайшим лезвием на конце, с помощью которого пигмент попадает под кожу. Так вручную прорисовывается каждый волосок.

Микроблейдинг подходит тем, кто хочет сделать свои брови визуально гуще и обзавестись модными соболиными бровями. В отличие от татуажа, повреждения кожи тут минимальны, краска попадает неглубоко, не растекается. Процедура практически безболезненна, после нее не возникают отеки.

Окончательный результат можно оценить спустя месяц. Если требуется, через четыре-восемь недель проводится коррекция.

Что еще нужно знать о красоте бровей и ресниц:

Учимся оформлять брови как в салоне: подробная инструкция

Новейшие техники перманентного макияжа бровей, губ, век и волос

Личный опыт: лучшие и худшие средства для роста ресниц