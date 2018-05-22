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Что такое микроблейдинг?
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Что такое микроблейдинг? 

Я Покупаю 5 часов назад
Фото: Я Покупаю
Микроблейдинг — процедура корректировки бровей, результат которой выглядит довольно натурально. Волоски смотрятся реалистично и объемно, а эффект сохраняется до двух лет.
Не стоит путать микроблейдинг с татуажем бровей, при котором применяется специальная машинка с краской. В процессе микроблейдинга мастер использует специальную ручку с тончайшим лезвием на конце, с помощью которого пигмент попадает под кожу. Так вручную прорисовывается каждый волосок.
Микроблейдинг подходит тем, кто хочет сделать свои брови визуально гуще и обзавестись модными соболиными бровями. В отличие от татуажа, повреждения кожи тут минимальны, краска попадает неглубоко, не растекается. Процедура практически безболезненна, после нее не возникают отеки.
Окончательный результат можно оценить спустя месяц. Если требуется, через четыре-восемь недель проводится коррекция.
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