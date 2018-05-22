«Как будто синтетика»: волосы Алены Шишковой назвали кукольными

Алена Шишкова находится под пристальным наблюдением шести миллионов подписчиков. Девушку то критикуют, то расхваливают, но в любом случае не оставляют без внимания. В этот раз предметом обсуждения в сети стали белокурые волосы красавицы, которые посчитали искусственными.

Ни для кого не секрет, что шевелюра Алены Шишковой — заслуга мастера по наращиванию волос. Многие звезды, не обладая сильными и длинными локонами, прибегают к использованию накладных прядей, и, конечно, речь идет о дорогих и качественных натуральных волосах. Шишкова же заставила своих подписчиков усомниться в дороговизне её наращенных волос. Она опубликовала фото, на котором под ярким светом открылись все недостатки её прически. Фолловеры заверили, что выглядят волосы очень некачественно.

Среди комментирующих нашлись и мастера парикмахерского искусства, которые с профессиональной точки зрения оценили волосы Алены и сообщили ей, что их вид оставляет желать лучшего. Профи предположили, что звезду обманул недобросовестный парикмахер, или же она сама сэкономила на прядях. Алену попросили снять волосы и отращивать свои, ведь носить на голове чужое уже давно не модно. Фолловеры отметили, что девушке идет короткая стрижка, которая подчеркивает её лицо и придает благородства. «Вы волосы у куклы забрали?Какие искусственные!» «Алена, выглядит плохо — белоснежные локоны так еще и будто синтетика!» «Снимите эти пряди, ужасно, честно!» «Странно смотрится, будто кукольные»