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«Как будто синтетика»: волосы Алены Шишковой назвали кукольными
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«Как будто синтетика»: волосы Алены Шишковой назвали кукольными 

Eva.ru 8 часов назад
Фото: Eva.ru
Алена Шишкова находится под пристальным наблюдением шести миллионов подписчиков. Девушку то критикуют, то расхваливают, но в любом случае не оставляют без внимания. В этот раз предметом обсуждения в сети стали белокурые волосы красавицы, которые посчитали искусственными.
Ни для кого не секрет, что шевелюра Алены Шишковой — заслуга мастера по наращиванию волос. Многие звезды, не обладая сильными и длинными локонами, прибегают к использованию накладных прядей, и, конечно, речь идет о дорогих и качественных натуральных волосах. Шишкова же заставила своих подписчиков усомниться в дороговизне её наращенных волос. Она опубликовала фото, на котором под ярким светом открылись все недостатки её прически. Фолловеры заверили, что выглядят волосы очень некачественно.
Среди комментирующих нашлись и мастера парикмахерского искусства, которые с профессиональной точки зрения оценили волосы Алены и сообщили ей, что их вид оставляет желать лучшего. Профи предположили, что звезду обманул недобросовестный парикмахер, или же она сама сэкономила на прядях. Алену попросили снять волосы и отращивать свои, ведь носить на голове чужое уже давно не модно. Фолловеры отметили, что девушке идет короткая стрижка, которая подчеркивает её лицо и придает благородства. «Вы волосы у куклы забрали?Какие искусственные!» «Алена, выглядит плохо — белоснежные локоны так еще и будто синтетика!» «Снимите эти пряди, ужасно, честно!» «Странно смотрится, будто кукольные»
А недавно бывшая возлюбленная Тимати вышла в свет в наряде с очень глубоким декольте. Интернет-пользователи оценили смелость молодой мамы, однако немалая часть с недовольством прокомментировала её вульгарный внешний вид.
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