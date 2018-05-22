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Сколько стоил маникюр Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards?
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Сколько стоил маникюр Дженнифер Лопес на Billboard Music Awards? 

Peopletalk 8 часов назад
Фото: Peopletalk
К премии Billboard Music Awards Дженнифер Лопес (48) подготовилась основательно. Сделала красивый дымчатый макияж, стильно уложила волосы и, конечно, не забыла про маникюр. Ее мастер Том Бачик разрисовал каждый ноготь «денежными» картинками и подписями.
И Джей Ло осталась довольна, не зря же за него она выложила 100 $.
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Кстати, такой маникюр был выбран не случайно — на премии Лопес представила свою новую песню, которая так и называется — «Деньги». Так что покрытие с банкнотами было всего лишь частью ее образа.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=PKHk8TkORPA
А ты сделала бы себе такой маникюр?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoil-manikyur-dzhennifer-lopes-na-billboard-music-awards/
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