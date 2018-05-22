Одна бровь лучше, чем две: как менялась мода на брови

Такая простая деталь как брови может абсолютно изменить нашу внешность. Мы тратим время на то, чтобы придать им форму, подкрасить их, ходим к профессиональным бровистам, даже не догадываясь, сколько тайн и удивительных традиций связано с этой частью человеческого лица.

Первые письменные источники об использовании женщинами косметики относятся ко времени Древнего Египта. Из них мы знаем, что, ухаживая за своей внешностью, египтянки особенно заботились о форме и цвете своих бровей. Первая красавица древнего царства — Нефертити — предпочитала не только яркий макияж, но и дугообразные брови. Косметические средства для царицы изготавливались из всевозможных минеральных порошков.

Самое удивительное, что египтянки красили брови не только ради красоты. На то были и мистические причины. В Древнем Египте считалось, что яркий макияж является лучшей защитой от сглаза и вызванных им болезней. Чаще всего женщины после восковой эпиляции рисовали на лице брови, волной уходящие к вискам. По форме они были арочными, реже удлиненными. Вместе с тем необходимо отметить, что подводить брови в Древнем Египте долгое время имели право лишь жрецы и представители семьи фараона. При этом каждый рисунок на лице носил свой определенный, сакральный смысл. Согласно сохранившимся до наших дней текстам папирусов, стрелки в уголках глаз свидетельствовали о поклонении богу Гору.

Только к III веку нашей эры украшать брови стало разрешено знатным египтянкам, а вслед за ними и остальным жительницам страны. Для этого в основном использовали лазурит и сурьму. Тогда же появились накладные ресницы и брови.

Древняя Греция : одна бровь лучше двух

Примечательно, что в отличие от Египта в Древней Греции косметику почти не применяли, это считалось дурным тоном. Девушкам красить брови запрещалось вовсе, а замужние дамы лишь слегка подводили их ладаном. Тем не менее за бровями жительницы Эллады ухаживали очень тщательно. Дело в том, что особым признаком красоты в Древней Греции считались сросшиеся брови, так называемая монобровь. Те женщины, у которых от природы не было подобных бровей, а таких было большинство, подрисовывали их с помощью косметики. С тех пор сросшиеся брови получили название «греческих».

Восток: главное выражение лица

Несколько иначе обстояла ситуация с бровями в древнем Китае . В этой стране украшением собственных бровей занимались в основном мужчины. Китайцы подметили, что тот или иной цвет и рисунок бровей меняет лицо кардинальным образом. А без бровей человека и вовсе не узнают даже самые близкие люди. Кроме того, на Востоке верили, что густые, косматые брови пугают нечистую силу и врагов во время битвы. Именно такие брови и выводили себе древние китайцы. В свою очередь китаянки, как и гречанки, предпочитали, соединять брови в одну линию, только тонкую и изящную.

Средние века: брови сбрить!

В Средние века, когда в Европе в моду вошел высокий лоб, женские брови впали в немилость. Уже с XV века европейские женщины начали выщипывать брови, пытаясь увеличить размер лба. Мы можем видеть этот идеал красоты на легендарной картине XVI века «Мона Лизе» кисти Леонардо да Винчи . Свою лепту в моду внесла и священная инквизиция. Девушки, чернившие брови, ресницы или, что еще хуже, использовавшие накладные элементы, тут же признавались ведьмами и могли отправиться прямиком на костер. Дошло до того, что женщины Европы в Средние века втирали в брови масло грецкого ореха, чтобы они переставали расти вовсе. Ситуация изменилась лишь в XVII веке, когда на месте выщипанных или выведенных бровей женщины стали их рисовать, придавая им самые причудливые формы. Некоторые дамы высшего света даже вырезали себе брови из шкурок животных.

России в XVIII веке, как сообщал Радищев, была в моде естественная красота бровей. Хотя русские девушки и женщины также придавали им особую форму, предпочитая дугообразные черные брови, получившие название соболиных.

Двадцатый век: в ногу с модой

В XX веке законодателем мод стал кинематограф. До начала 1930-х годов брови чернили. Затем с выходом на мировые экраны фильмов с Греттой Гарбо популярными стали брови в виде высоких изогнутых арок. В 1950-х годы в кино начали блистать Элизабет Тейлор Одри Хепберн , а вместе с ними и Мэрилин Монро . С их приходом во всем мире женские брови стали темными и широкими, ярко выделяющимися на бледно-белом лице. В 1960-е годы Софи Лорен ввела моду на практически полностью сбритые брови-ниточки. В 1980-е годы в моду вошли толстые и неопрятные брови. Подобный эффект искусственно создавался с помощью специальных порошков и карандашей. А вот в 1990-е и 2000-е годы, моды на какой-то определенный вид бровей уже не существовало. Каждая из распространенных в предыдущие десятилетия форм бровей нашла своих почитательниц среди представительниц разных слоев населения планеты.

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