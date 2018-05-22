«Вы бы их хоть расчесали»: Варнаве советуют заняться бровями

Своим новым снимком в сети Екатерина Варнава вызвала шквал комментариев в сторону своих бровей. Внешность артистки часто находится в центре внимания: публика любит обсуждать её нос, излишнюю худощавость и неестественного цвета глаза, да и широкие брови нередко становились предметом споров. Но в этот раз интернет-пользователи решили, что густые брови начали выпадать.

Но очередном снимке Варнава, как показалось её подписчикам, предстала с ненакрашенными бровями. Фолловеры решили, что некогда густые брови начали редеть, поэтому посоветовали актрисе заполнять пробелы карандашом, прежде чем фотографировать лицо так близко. Интернет-пользователи признались, что Екатерина переусердствовала, отращивая брови, которые в ширину уже не меньше, чем её огромные глаза. Комментирующие попросили Варнаву скорректировать форму бровей, они уверены, что тогда не будет видно никаких «залысин».

Фанаты отметили, что звезда «Comedy Woman» не перестает удивлять своими метаморфозами, постоянно представая в разных амплуа. Больше всего им не нравятся голубые линзы, которые совершенно не к лицу кареглазой красавице. Поклонники не понимают, к чему стремится женщина, и считают её неестественные преображения неудачными. А самые преданные фанаты, коих далеко немало, готовы принимать свою любимицу в любом виде. Они поспешили встать на её защиту и заверить, что её брови абсолютно нормально выглядят, а то, что они местами редкие, даже придает ей шарма. «А что с бровями? Они выпадают?» «Вы бы их хоть расчесали» «Странные брови, что вообще за мода такая?» «Надо было бы их хоть расчесать и подкрасить» «Не стоит делать селфи так близко, брови не очень»