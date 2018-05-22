Неснежные королевы: ошибки в окрашивании, которые мешают заполучить идеальный блонд

ПОДГОТОВКА К ОКРАШИВАНИЮ

Хорошим решением будет предварительно подготовить волосы к окрашиванию — сделать уход, который выровняет структуру, увлажнит и напитает волосы. Так ты обеспечишь глубокое проникновение красителя, равномерное распределение и проявление цвета на волосах.

Перед тем как полностью изменить свою внешность и окрасить волосы в блонд, необходимо сделать окрашивание тест-пряди. Благодаря этому трюку можно отследить, как волос реагирует на краситель. Заодно и узнаешь, получится ли с первого раза добиться желаемого результата.

Если волос окрашен в темный оттенок, необходима смывка цвета. Существует два варианта, как можно это сделать, — кислотными щелочным способом.

Кислотная смывка: компоненты смеси обладают способностью проникать в структуру волосяного стержня, разрушая при этом искусственные красящие пигменты. После кислотных смывок нежелательно красить волосы в тот же день. Рекомендуется выдержать хотя бы сутки.

Щелочная смывка более щадящая, при ней волосы испытывают минимум вредного влияния, а старый цвет быстро смывается. Сразу после щелочной смывки можно приступать к новому окрашиванию.

Правильный подбор оттенка — главная составляющая при окрашивании в блонд. В первую очередь необходимо ориентироваться на собственные желания, потом — на цветотип. Так ты сможешь достичь естественного и гармоничного оттенка. Обрати внимание на свой природный цвет — попробуй обесцветить волос на 2-3 тона, но сохранить естественный оттенок.

Если ты никогда не сталкивалась с таким понятием, как «история» окрашивания, то необходимо серьезно отнестись к данному вопросу. История играет огромную роль в достижении желаемого результата.

Если раньше ты была адептом домашнего окрашивания, а в твоем арсенале были бытовые или металлосодержащие красители, то желаемого цвета можно так и не добиться за один раз. Вспомни, чем и как часто ты красилась. Это очень поможет мастеру в выборе техники и правильных красителей.

ОКРАШИВАНИЕ

Теперь можно приступать и к самому главному — окрашиванию. Начнем с выбора красителя: он обязательно должен быть профессиональным и подбираться по типу волос. Запомни: самодельные красители, хна и все прочее — прошлый век. Сейчас на рынке представлено огромное множество профессиональных средств на любой вкус и цвет, с которыми можно достичь крутого эффекта.

Если ты решилась сделать окрашивание в домашних условиях (чего мы делать не советуем), необходимо строго следовать инструкции на упаковке. Увеличенное время выдержки или повышение концентрации красителя может привести к разрушению структуры волоса.

Для получения естественного блонда рекомендуется осветлять не более чем на два тона. Это не является строгим правилом: все зависит от оттенка собственных волос и восприимчивости их к красителю.

После окрашивания для поддержания цвета рекомендуется делать тонирование один раз в месяц. Если волосы очень пористые, тонируйся один раз в 2-3 недели.

Тонирование отличается от окрашивания тем, что цветокорректирующие средства в своем составе содержат щадящие вещества, поэтому результат от их использования не самый долговечный. Они остаются на поверхности волосяного покрова, не проникая в глубинные слои. Частицы тонирующего средства прочно закрепляются на чешуйках и полностью исчезают уже после пятого — десятого мытья головы.

ДОМАШНИЙ УХОД

Самая главная проблема всех блондинок — желтизна волос. Чтобы ее избежать, стоит изначально правильно подобрать процент оксида при окрашивании, а также затонировать волосы после обесцвечивания.

Поддерживать холодные оттенки в домашних условиях и предотвратить появление желтизны на волосах поможет использование специальных шампуней и масок с синим или фиолетовым пигментом.

Если ты блондинка, никогдане используй шампуни с пометкой «Против перхоти», они обладают подсушивающим действием, а ведь светлые волосы нуждаются в увлажнении. Для ухода за своей шевелюрой используй кондиционеры, маски и несмываемое средство — либо масло, либо двухфазные спреи.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Никогда, слышишь, никогда не делай химическую завивку и кератиновое выпрямление после обесцвечивания. Эти процедуры еще больше разрушат структуру и без того ослабленных волос.

При создании блонда, а также техник шатуш, балаяж и мелировании супра (обесцвечивающий порошок) станет незаменимым помощником. При правильном профессиональном использовании волосы не травмируются. Для более безопасного обесцвечивания ее рекомендуется использовать в сочетании с Wellapleх или Olaplex.

Эти средства предназначены для восстановления структуры волос. Они наносятся перед процедурой окрашивания и работают во время действия красителя!

Запомни, чтобы сохранить цвет надолго, придется отказаться от шампуней из масс-маркета, а также забыть про все процедуры по восстановлению волос и шампуни для глубокой очистки.

При соблюдении всех правил и рекомендаций твои блондинистые волосы будут светиться здоровьем и переливаться благородным оттенком, а слово «мочалка» будет ассоциироваться только с аксессуаром для принятия ванн.

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Фото: Shutterstock.com, архивы пресс-служб.