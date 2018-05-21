Зона покрытия: как правильно наносить лак и чем отличается дорогой от дешевого

Что общего между лаком для ногтей и машиной? Только ли анекдот, в котором дама делала маникюр под цвет очередного «Порше»? Вовсе нет. Оказывается, если бы не изобретение четырехколесного железного коня, женщины до сих пор бы красили ногти загадочной смесью масел, получаемых из красной глины. Да-да: лак — не что иное, как производная от автомобильной краски. Он дебютировал на рынке в 20-х годах прошлого века, одновременно с автобумом, и с тех пор благодаря все тем же изобретательным мужчинам здорово изменился — стал куда более щадящим по отношению к ногтям, быстро сохнет и долго держится.

Какая цветовая гамма в моде?

В этом сезоне лак для ногтей — такой же элемент модного образа, как пластиковая сумочка от Chanel или матовая бордовая помада. Хит лета — темно-лиловый, цвет красного вина и имбиря, а также различные «чернильные» оттенки. Но именно такая аппетитная гамма обязывает соблюдать строгие правила маникюра. Если раньше считалось, что красные и более темные лаки годятся только для длинных ногтей, то теперь все не так. Длинные ногти, утверждают стилисты, ассоциируются вовсе не с сексуальностью, а с ненужной агрессией, поэтому правильная и, главное, аккуратная длина ногтя — два-три миллиметра.

Вредны ли лаки для ногтей?

Вопрос-анахронизм. Лаком (качественным, разумеется) можно пользоваться постоянно, ведь он обязательно содержит в своем составе кальций и протеины. Но для полноценного ухода за ногтями покупкой одного лака не обойтись. Программа-минимум — основа и закрепитель. В качестве основы выбирайте препараты с укрепляющими компонентами, которые заодно предохранят ногти от въевшихся пигментов. Ну а верхнее покрытие защитит лак от скалывания. Лучше пользоваться продукцией одной марки. Так вы избежите дисбаланса составляющих компонентов и неожиданных химических реакций.

Намного ли лаки масс-маркета хуже средств люксовых и профессиональных марок?

Если вам кажется, что дешевые лаки неизвестных производителей ничем не хуже дорогих, вы сильно заблуждаетесь. Конечно, дешевый лак быстро сохнет, но только потому, что его основа — летучий и едкий ацетон. Чем больше в лаке ацетона, тем быстрее он сохнет и тем вреднее для ногтей, так как ацетон сильно сушит поверхность. А прочность лака напрямую зависит не от его цены, а от содержащихся в нем компонентов. Лучше всего держатся лаки с перламутром и блестками.

Какой оттенок лака подходит к той или иной форме и длине ногтей?

Если ногти широкие и короткие, то лак наносят широкой полосой на центральную часть ногтевой пластины, оставляя неокрашенными боковые участки. Отдайте предпочтение матовой текстуре, без вкраплений перламутра. Чтобы зрительно увеличить маленькие ногти, их лучше полностью покрыть лаком. В этом случае как раз идеальны перламутровые и светлые оттенки.

Если ногти повреждены бороздками, забудьте о перламутре, иначе неровности станут еще заметнее.

И запомните универсальное правило: к коротким (2 мм) полукруглым ногтям подходят лаки любых оттенков.

Как правильно подобрать цвет к тону кожи?

К розоватой коже подойдет лак холодной палитры: голубовато-розовый, ярко-розовый, сиреневый, фиолетовый. Обладательницам смуглой кожи советуем обращать внимание на терракотовые, шоколадные, каштановые, персиковые или абрикосовые тона.

Как правильно наносить цветной лак?

Ни в коем случае не взбалтывайте бутылочку. Иначе в ней появятся пузырьки воздуха, которые помешают сделать маникюр идеально ровным. Правильнее аккуратно «перемешать» лак, перекатывая бутылочку между ладонями. Обмакните кисточку в пузырек и снимите излишки об его край. Покрывать лаком ногтевую пластину следует тремя мазками. Сначала широким мазком сверху вниз нанесите лак по центру ногтя от валика до кончика. Затем двумя уверенными мазками закрасьте ноготь с боков. Движения должны быть плавными, ровными и длинными, а слой — тонким. Дайте лаку подсохнуть. Идеальный вариант — наносить лак в два слоя: так выгоднее проявляется его цвет. Больше двух слоев наносить не следует, так как лак может проиграть в устойчивости.

Как сделать так, чтобы лак максимально держался?

Сначала обезжирьте ногтевую пластину с помощью специального дезинфектора для ногтей: он удаляет жир и увеличивает сцепление лака с ногтем. И только затем нанесите защитное средство или выравнивающую основу и дайте ногтям высохнуть. После лака используйте специальную «сушку», которая бывает в виде спрея и капель.