Брутальность не пострадает: 4 маски для лица, которые можно сделать дома

Если супергероям можно носить маски, то почему обычным мужчинам нельзя? Давай взвесим все «за» и «против» и попробуем вместе найти ответ на вопрос, что такое мужская маска для лица — враг, ерунда или все-таки друг?

Кадр из сериала «Друзья»

Есть такие вещи, о которых необязательно рассказывать всем своим знакомым и выкладывать в инстаграм, но их стоит делать для себя любимого. Некоторые — для удовольствия, другие — для пользы. И так как ты вряд ли получишь кайф от получасового сидения с маской (хотя, почему нет?), то разберемся с тем, зачем это стоит делать?

Может все-таки не надо?

Попробуем рассмотреть все аргументы против масок. Первое, что приходит на ум — стереотип, якобы маски чисто женская фишка. Но, взглянув на календарь, ты убедишься, что на дворе уже не XIX век, и мужчин не жгут на костре за желание выглядеть ухоженно.

Следующий аргумент наверняка мог бы звучать так: ты никогда этого раньше не делал и жил счастливо и безмятежно, кроме того, у тебя нет на это ни времени, ни желания. Однако, если подумать, эти факты можно честно признать вытекающими из пункта номер один.

Последний аргумент — финансовый, который тоже сложно назвать веской причиной «против», поскольку средняя цена одноразовой маски не превышает 200 рублей, а еще их можно готовить из подручных средств.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Так что мне за это будет?

Даже самая дорогая и хорошо разрекламированная маска, увы, не сделает тебя на десять лет моложе и не превратит в Данилу Козловского. Но заметно улучшить состояние твоей кожи ей вполне по силам.

Обладателям жирной кожи, на которой так любят селиться угри, придут на помощь очищающие маски с глиной и салициловой кислотой. Они сузят поры, улучшат бугристую структуру и уменьшат количество высыпаний.

Если твоя кожа, наоборот, суха, как пески Сахары, и начинает шелушиться от солнца, ветра, холода и просто потому, что сегодня понедельник, то ее нужно кормить и поить. Бифштекс и пиво ей вряд ли придутся по вкусу, а вот маска, в состав которой входят мед, молочная кислота, фрукты или яйца, должна ей понравиться.

Раздражение после бритья знакомо тебе не понаслышке? Тогда обрати внимание на тканевые маски: они помогут размягчить волосяную луковицу так, чтобы бритве было проще удалить щетину, не повреждая кожу. Кроме того, они помогут частично снять отеки, появившиеся после бурных выходных. Кстати, такие маски настолько эффективны, что к их помощи нередко прибегают звезды. И не боятся публично в этом признаться! Взгляни сам на эти фото из инстаграма Орландо Блума, Криса Пратта и Паффа Дэдди.

Публикация от chris pratt (@prattprattpratt) 29 Июл 2014 в 1:43 PDT Публикация от Diddy (@diddy) 28 Фев 2016 в 7:04 PST Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom) 20 Фев 2018 в 10:04 PST Правила игры

Пожалуй, самое главное правило — не наносить маску на лицо, которое ты недавно повредил во время бритья, сражения на шпагах или еще каким-то образом. От такой процедуры не только не будет пользы, но и можно усилить раздражение.

Для большего эффекта лучше использовать маску после горячей ванны, душа или бани — когда твоя кожа распарена и максимально готова к тому, чтобы стать лучше. Чтобы избавиться от прыщей, маску стоит делать два-три раза в неделю, в профилактических целях и для увлажнения хватит и одного (не в принципе, а в неделю).

Сделай сам Для экономии или ради избежания стресса, вызванного необходимостью идти в специальный магазин и покупать косметическое средство, можешь приготовить маску своими руками. Из множества разнообразных рецептов мы постарались подобрать для тебя самые действенные, простые и из тех ингредиентов, которые, скорее всего, есть у тебя дома.

1. Маска из овсяных хлопьев для жирной кожи

Возьми две столовые ложки хлопьев, залей их кипящей водой и выдержи в течение 15 минут на водяной бане. Затем отцеди гущу, немного остуди ее и наложи на лицо. Подожди 20 минут, посмотри сериал, а затем сними с себя эту кашу и протри кожу отваром, который, мы надеемся, ты не вылил.

2. Маска из банана для сухой кожи

Сделай пюре из банана, смешанного с натуральным йогуртом и добавь в эту смесь чайную ложку натурального меда. Можешь сделать две порции и одну из них съесть на завтрак. А вот вторую порцию нанеси на лицо на 20 минут. Остатки маски смой холодной водой и намажь лицо питательным кремом.

3. Маска из крахмала от угревой сыпи

Тебе потребуется одна столовая ложка крахмала, соль и сода — по одной чайной ложке и немного теплой кипяченой воды — столько, чтобы при смешивании получилась консистенция крема. Смывать также через 20 минут.

4. Огурец — для тех, кто молодец

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Натри свежий огурец на терке и добавь к нему две столовые ложки глины. Влей в смесь одну чайную ложку минералки без газа и нанеси смесь на лицо с помощью ватного тампона. Для комбо-эффекта положи по кусочку огурца на каждый глаз.