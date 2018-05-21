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Свадебный маникюр Меган Маркл: единственный лак для ногтей, который одобряет королева
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Свадебный маникюр Меган Маркл: единственный лак для ногтей, который одобряет королева 

Harper’s Bazaar 19 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Став герцогиней Сассекской, Меган Маркл лишилась возможности делать яркий маникюр (хотя если учесть, что она вышла за принца, потеря невелика). Мы никогда не увидим ее с красными ногтями, а о наращенных и вовсе речи не идет. Дело в том, что согласно королевскому этикету дамы монаршей семьи не могут особо разгуляться с выбором цвета. Их ногти всегда должны быть натурального оттенка. Единственный одобренный лак для ногтей — нюдовый оттенк Ballet Slippers от Essie. Им же пользуется не только Елизавета II, но и Кейт Миддлтон. Теперь и Меган приобщилась к семейным традициям.
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