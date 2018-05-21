Свадебный маникюр Меган Маркл: единственный лак для ногтей, который одобряет королева 

Став герцогиней Сассекской, Меган Маркл лишилась возможности делать яркий маникюр (хотя если учесть, что она вышла за принца, потеря невелика). Мы никогда не увидим ее с красными ногтями, а о наращенных и вовсе речи не идет. Дело в том, что согласно королевскому этикету дамы монаршей семьи не могут особо разгуляться с выбором цвета. Их ногти всегда должны быть натурального оттенка. Единственный одобренный лак для ногтей — нюдовый оттенк Ballet Slippers от Essie. Им же пользуется не только Елизавета II, но и Кейт Миддлтон. Теперь и Меган приобщилась к семейным традициям.