Выбор трихолога: 7 средств для отдыха на море

Собирая отпускной чемодан, ограничьтесь самыми необходимыми бьюти-средствами. Тем более, что часть из них можно найти на месте. Какие натуральные масла восстанавливают волосы на море и какая маска спасет даже самые ломкие пряди? Главный врач клиники Lasmed Ольга Гуркина рассказала о любимых средствах.

Шампунь и кондиционер Lemon Sage Thickening, Paul Mitchell

Я против средств масс-маркета для волос, использую профессиональную косметику. Летом из-за жары волосам не хватает свежести. Меня выручает серия Paul Mitchell с маслом чайного дерева и лимоном. Ментол в составе приятно холодит кожу головы. Из-за цитрусовых нот шампунь и кондиционер Lemon Sage Thickening любят мужчины. Советую эту линейку людям с тонкими и нормальными волосами. Бонус — средства дают объем.

Защитный спрей Color Protect Locking Spray, Paul Mitchell

Со средствами этого бренда работает мой стилист. Color Protect Locking Spray разработан для окрашенных волос, но подойдет девушкам и с натуральным оттенком. В составе протеины, экстракты подсолнечника и алоэ вера, пантенол и масло жожоба. UV-фильтры защищают от солнца. Наносите его на влажные волосы перед походом на пляж или к бассейну и обновляйте после купания.

Hair Perfector №3 Эликсир «Совершенство Волос», Olaplex

Еще один спаситель для окрашенных волос. Средство небольшого объема (100 мл.) — удобно брать в поездку. Такое количество Hair Perfector рассчитано на 8 применений, но все зависит от длины. Можно использовать раз в неделю или чаще, если волосы ломкие и пористые.

Нанесите маску на влажные пряди (например, сразу после пляжа, если вы предварительно ополоснули волосы под душем) и выдержите 10 минут. На отдыхе этот эликсир будет увлажнять волосы и сохранять их ухоженными.

Масло жожоба

Я фанат натуральных масел. Сейчас часто езжу в Африку и привожу оттуда любимое масло жожоба. Важный момент: его (как и другие подобные средства) можно использовать только после пребывания на солнце, если не хотите получить эффект «поджаривания прядей». Пару капель масла можно добавить в шампунь или наносить на длину как маску.

Солнцезащитный лосьон для волос Aquamare Protective Filter, Aldo Сoppola

Солнцезащитная линия Aldo Сoppola называется Aquamare. В основе каждого средства экстракт бурых водорослей. Этот лосьон можно использовать как в городе, так и на отдыхе: распылять на влажные волосы во время сушки (чтобы добавить сияния) или — на сухие волосы перед выходом на солнце. Важно повторять нанесение в течение дня, особенно если собираетесь на пляж или к бассейну.

Hair Repair Treatment, Paul Mitchell

На отдыхе я рекомендую долго не находиться на открытом солнце и закрывать голову платками или шляпами. А после делать увлажняющие маски. Мне нравится Hair Repair Treatment от Paul Mitchell. Единственный недостаток средства — нужно выдерживать на голове полчаса, но ради эффекта можно потерпеть. Хорошо работает на пористых, ломких волосах. Наносите средство после мытья головы. В составе пшеничный протеин, пантенол, гиалуроновая кислота, масло семян жожоба.

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