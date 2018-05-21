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Ослепительная мода: девушки имплантируют украшения прямо в глаза
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Ослепительная мода: девушки имплантируют украшения прямо в глаза 

Anews 17 часов назад
Фото: Anews
Доктора уверяют, что подобная процедура длится до 5 минут и абсолютно безболезненна. Мир узнал о подобной практике благодаря блогу врача из Нью-Йорка, который опубликовал видео с операцией. В ходе хирургического вмешательства специалист имплантировал в глазное яблоко пациентки украшение из платины.
Металлическое сердце было размером 3х4мм и, по словам пациентки и хирурга Эмиля Чинна, операция прошла быстро и безболезненно. По словам доктора, уже через 3 дня после вмешательства пациент перестает чувствовать в своем глазу инородный предмет, ведь его толщина не превышает 1 миллиметра. Это происходит потому, что украшение идеально полируется и индивидуально сгибается по форме глазного яблока. Также такие украшения не способны вызвать аллергическую реакцию, а в случае, если пациенту оно надоест, то украшение можно удалить так же легко как и ввести. Процедура была разработана голландскими хирургами и применяется уже около 10 лет. "Эта операция сама по себе является только косметической. Пока она не пользуется широким спросом и за время моего пребывания в США всего 3-4 человека пришли на такую процедуру", — Эмиль Чинн. ​
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