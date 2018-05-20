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Как правильно ополаскивать волосы
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Как правильно ополаскивать волосы 

МедикФорум 21 час назад
Фото: МедикФорум
Правильное ополаскивание волос сможет сделать шевелюру блестящей и здоровой. Значительно улучшится не только внешнее состояние — волосы будут намного легче расчесываться и укладываться. Ополаскивания отличаются своей разнообразностью. Некоторые направлены на насыщение волос цветом, другие же упрощают расчесывание и делают волосы блестящими.
Наиболее эффективные ополаскивания
•С соком лимона. В этом соке содержится витамин С и масса других полезных веществ. Кроме того, лимонный сок несколько обезжиривает волосы, поэтому данное средство идеально для обладательниц жирных волос. От количества сока зависит действие ополаскивания. Небольшое количество только освежит шевелюру и напитает её витаминами. Большее количество сока способно медленно осветлить волосы, но это относиться только к блондинкам. Для приготовления жидкости необходимо в теплую кипяченую воду добавить немного лимонного сока. В качестве заменителя сока можно использовать яблочный уксус. •Чаем. Такой вариант идеален для обладательниц темных волос, ведь подобное ополаскивание не только улучшит состояние волос, но и насытит его цветом. Для приготовления необходимо варить черный чай не менее 5 минут. Подобную жидкость придется смыть с волос, перед этим её можно подержать на волосах, чтобы они успели вобрать в себя цвет.
Что еще полезно для волос?
•Яблочное. В яблоках содержится большое количество витаминов и железа. Все вещества, которые присутствуют в составе яблок, значительно укрепят волосы и сделают их блестящими. Для приготовления нужной жидкости понадобится яблочная кожура — именно в ней содержится наибольшее количество полезных веществ. Кожуру с четырех яблок необходимо залить 1,5 литрами воды. Смесь нужно довести до кипения и остудить до комфортной температуры. Перед применением средство обязательно нужно процедить. Благодаря подобному ополаскиванию волосы приобретут объём и естественный блеск. •С ромашкой. Ромашка является практически панацеей, ведь именно её отвар способен избавить от различных воспалений и покраснений. Она обладает не только успокаивающим эффектом, но и массой других полезных свойств. Ромашковый отвар идеален для светловолосых девушек, которые бы хотели усилить натуральный цвет волос. Не стоит использовать его тем, у кого волосы окрашены в холодные оттенки блонда, так как средство может предавать волосам желтый, слегка золотой оттенок. Ранее эксперты назвали ошибки по уходу за волосами.
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