Ламинирование ресниц: процедура, которая позволит тебе не краситься!

Накрашенные ресницы — это основа повседневного макияжа для многих девушек. А теперь представь сбывшуюся мечту: утром просыпаешься рядом с любимым, а глаза уже накрашены! Ресницы черные, подкрученные, выглядят естественно, в отличие от наращенных, — этого возможно добиться, если сделать качественное ламинирование. Мы решили узнать все о процедуре — и спешим поделиться!

Ламинирование ресниц Yumi Lashes

Ламинирование ресниц — это процедура, после которой твои реснички становятся подкрученными, более жесткими и заодно окрашенными.

Это не портит ресницы

Я делаю ламинирование составом Yumi Lashes — он наиболее популярен в Европе, теперь появился и в России . Все, что использовалось до появления этого состава — по сути просто химическая завивка ресниц. Но Yumi Lashes добавили кератин, который не просто не портит, а укрепляет реснички, нейтрализует негативное воздействие химии. Они не истончатся и не будут выпадать.

Ты правда сможешь не краситься

Как я уже говорила выше, ламинирование не только завивает ресницы и приподнимает их вверх, но и включает в себя окрашивание в черный. Выглядит это так, как будто ты нанесла один слой туши — очень естественно, но в то же время с эффектом накрашенных глаз. Где-то через 2−4 недели после процедуры изгиб ресниц становится чуть менее выраженным, но само по себе ламинирование не вымывается из волоса, оно «срастает» по мере того, как отрастают новые реснички, это естественный процесс.

Отросшее ламинирование не будет заметно

По истечении 1 — 1.5 месяцев ламинирование начнет отрастать, но это не проблема, ресницы не будут смотреться жутко, как это бывает, когда отваливаются накладные. Обычная тушь помогает скрыть мелкие дефекты. У марки Yumi Lashes есть так же специальная тушь для ламинированных ресниц, по консистенции она напоминает гель. Эта тушь в своем составе имеет уходовые компоненты, а заодно продлевает эффект ламинирования.

Это надолго

Ламинирование ресниц делается не чаще чем раз в 2 месяца. Если мастер предложит тебе сделать повторную процедуру раньше, чем через 2 месяца — стоит поискать другого специалиста.

Этапы процедуры ламинирования ресниц

Как проходит процедура ламинирования ресниц? Чтобы тебе было понятнее, что же такое ламинирование ресниц, давай разберем этапы этой процедуры, обычно она длится около часа.

1-й этап — ресницы закрепляются на специальном валике, формирующем изгиб. Валик размера S — для очень выразительного изгиба, а так же коротких ресниц, размер М — для средних ресниц и умеренного естественного изгиба, а L — для длинных ресниц и естественного изгиба на них.

2-й этап — на ресницы наносится химический компонент, закрепляющий изгиб.

3-й этап — наносится средство с кератином, которое фиксирует изгиб, нейтрализует вредное действие химии и питает волос.

4-й этап — ресницы окрашиваются мягкой краской.

5-й этап — уходовый. Ресницы покрываются масляным составом с витаминами для их укрепления, с кондиционирующим эффектом.