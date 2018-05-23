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Дезориентирована. 85-летняя пенсионерка пропала в Нижегородской области
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Дезориентирована. 85-летняя пенсионерка пропала в Нижегородской области 

Нижегородская правда 23 мая 2018
Фото: Нижегородская правда
фото ПСО ВолонтерДезориентирована. 85-летняя пенсионерка пропала в Нижегородской области85-летняя Доброходова Зоя Алексеевна пропала в Дзержинске. Об этом сообщил ПСО «Волонтер».
22 мая пенсионерка вышла из дома в Дзержинске по адресу: переулок Учительский, дом 7, и больше ее никто не видел. Женщина была одета в синий пиджак, черные бриджи, бежевые босоножки.
Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы седые, концы волос рыжие, глаза серые.
При себе были круглые солнечные очки и коричневая клюшка.
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