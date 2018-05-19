5 модных кос для длинных волос: пошаговая инструкция

Прическа 1. Водопад

Как сделать:

Нанесите на волосы мусс или пенку по всей длине, чтобы прическа лучше держала форму. При желании можно завить волосы в легкие локоны. Возьмите от виска одну прядь, разделите ее на две части (это будет основой всего плетения) и скрестите их между собой. Затем возьмите тонкую прядь сверху и поместите ее между двумя прядями и снова их скрестите между собой (прядь сверху должна находиться посередине этих прядей), таким образом продолжайте плетение до конца.

Прическа 2. Хвост русалки (колосок)

Как сделать:

Предварительно на чистые сухие волосы нанесите крем или масло, чтобы прядки лучше скользили, а отдельные волоски не торчали. Сделайте высокий или низкий хвост, разделите все волосы на две части, затем отделите маленькую прядь с правой стороны и перекиньте ее на левую, потом с левой стороны возьмите маленькую прядку и перекиньте ее на правую. Переплетая маленькие прядки, продолжайте до конца. А чтобы коса была ровной, старайтесь брать прядки одинакового размера.

Прическа 3. Ободок из косы

Как сделать:

Такой ободок возможно выполнить в стиле французской косы или колоска. Оставшиеся волосы можно завить в локоны или сделать хвост. Чтобы коса была объемнее, нанесите на корни волос сухой спрей или пудру. Возьмите прядь у виска, разделите ее на три части и плетите косу максимально близко к лицу. Косу можно доплести до конца и обмотать ее по краю головы, получится корона из косы!

Прическа 4. Коса-жгут

Как сделать:

Коса будет идеально смотреться на ровных и гладких волосах, поэтому предварительно нанесите на всю длину волос гель или масло. Сделайте высокий или низкий хвост и разделите волосы на две равные части. Затем каждую часть закрутите в тугой жгут в сторону лица. Потом получившиеся жгутики закрутите между собой, но только в противоположную сторону, от лица, кончик закрепите заколкой или резинкой.

Прическа 5. Коса-ирокез

Как делать:

Сделайте небольшой начес на макушке, уделяя особое внимание области у челки. Разделите волосы на четыре части, должно получиться две по бокам, на затылке и на макушке. Пряди от висков соедините в хвост на затылке (резинку не должно быть видно под остальной массой волос) и пригладьте их с помощью геля или воска, нужно создать иллюзию выбритых висков. Затем плетите французскую косу от челки и до конца.

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