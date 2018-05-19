«Руки уже в морщинах»: у Анны Седоковой рассмотрели возрастные изменения

Анну Седокову по праву считают одной из самых привлекательных эстрадных певиц. Но даже в ее внешности есть свои недостатки, пусть и малозначительные, которые с удовольствием подмечают дотошные подписчики.

К внешности знаменитостей постоянно придираются, выискивая малейшие несоответствия идеалу. А когда речь идет о признанной красавице вроде Анны Седоковой, любой недостаток вызывает восторг у многочисленных недоброжелателей. Новое фото певицы предоставило им возможность порадоваться. Хотя на первый взгляд на снимке Анна выглядит отлично — купальник подчеркивает формы звезды, а пышные волосы отлично обрамляют лицо — увеличив его, многие заметили, что руки Седоковой оставляют желать лучшего, и уже подверглись возрастным изменениям. При этом они еще и выглядят по-разному — так, словно кто-то обработал лишь одну из них, забыв про вторую.

Разумеется, это не ускользнуло от внимания многочисленных подписчиков, которые тут же заметили, что руки выдают возраст 35-летней Анны. А кто-то и вовсе возмутился, что женщина предпочитает короткие ногти длинным: «Ань тебе лучше с длинными ногтями! Грудь большая, губы тоже, фигура есть, а вот ногти короткие» «Руки — ужас, уже в таких морщинах» «Руки выдают возраст. А так конечно красавица» «Хотела приблизить посмотреть маникюр и, мама дорогая, что с правой рукой! Как будто отфотошопить забыли» «Что с руками?» «Везде много фотошопа, а руку кто-то не заметил» Интересно, что многие заметили большое количество ретуши на фотографии, но при этом стало очевидно сходство певицы с ее дочерью Алиной — первым ребенком певицы. Сейчас девочке 13 лет и обычно многие не видят большого сходства между ней и матерью.

А вот со своей средней дочерью Седоковой приходится проходить через множество проблем. Бывший муж Анны отнял у нее девочку и теперь певице с трудом удается встречаться с ребенком, да и то под бдительными взорами. В трудные времена некоторые фанаты активно поддерживают Анну, надеясь, что ей удастся вернуть дочь.