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Свадебный гребень для волос с цветами своими руками
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Свадебный гребень для волос с цветами своими руками 

BurdaStyle.ru 18 мая 2018
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
готовые искусственные цветы разных размеров — 3 шт. ; большой гребень серебристого или золотого цвета; декоративная тесьма с помпонами белого цвета; ножницы; иголка и нитки для шитья
Шаг 1  Отрежьте тесьму с помпонами длиной равной двум длинам гребня плюс 2 см.
Шаг 2  Сложите тесьму пополам таким образом, чтобы помпончики разместились в шахматном порядке. Потайным швом сшейте сложенную тесьму по краю по всему периметру (фото 2).
Шаг 3  Тесьму с помпонами пришейте к гребню (фото 3 и 4).
Шаг 4  Самый большой цветок пришейте к гребню, захватывая несколько лепестков и тесьму с помпонами (фото 5, 6 и 7).
Шаг 5  По краям гребня пришейте другие два цветка (фото 8).
Совет: используйте цветы разных пастельных оттенков, а также всевозможные бусины.
Источник и фото: makemylemonade.com
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