Свадебный гребень для волос с цветами своими руками

Вам потребуется:

готовые искусственные цветы разных размеров — 3 шт. ; большой гребень серебристого или золотого цвета; декоративная тесьма с помпонами белого цвета; ножницы; иголка и нитки для шитья

Шаг 1 Отрежьте тесьму с помпонами длиной равной двум длинам гребня плюс 2 см.

Шаг 2 Сложите тесьму пополам таким образом, чтобы помпончики разместились в шахматном порядке. Потайным швом сшейте сложенную тесьму по краю по всему периметру (фото 2).

Шаг 3 Тесьму с помпонами пришейте к гребню (фото 3 и 4).

Шаг 4 Самый большой цветок пришейте к гребню, захватывая несколько лепестков и тесьму с помпонами (фото 5, 6 и 7).

Шаг 5 По краям гребня пришейте другие два цветка (фото 8).

Совет: используйте цветы разных пастельных оттенков, а также всевозможные бусины.

Источник и фото: makemylemonade.com