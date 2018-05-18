17 способов необычного использования лака для ногтей

1. Закрепление края ленты

Фото: momsandcrafters.com Край ленточки не будет осыпаться, если смазать его лаком для ногтей (прозрачным).

2. Вдевание нитки в иголку

Фото: momsandcrafters.com При отсутствии нитковдевателя прозрачный лак, нанесённый на кончик даже самой «упрямой» нитки позволит легко продеть её в игольное ушко.

3. Придание дереву водостойких свойств

Фото: momsandcrafters.com Дерево, покрытое лаком для ногтей и высушенное, не размокнет от влаги и не покоробится. Внимание: не применяйте этот способ для деревянных предметов, контактирующих с пищей.

4. Декорирование открытки или визитки

Фото: momsandcrafters.com Капнув несколько капелек разноцветного — подходящего по оттенку или контрастного по цвету — лака на картонную открытку или визитку, добавьте им оригинальности.

5. Создание цветов для украшений

Фото: Pinterest/Allie Thilges

Из тонкой проволоки и лака можно сделать нежные и необычные цветы для украшений. Сначала скрутите из проволоки основу лепестков цветка. Затем заполните лепестки лаком — для прочности после высыхания можно добавить второй слой.

6. Фиксация «стрелки» на колготках

Фото: mommyscene.com Экстренный способ остановить «стрелку» на чулках или колготках — капнуть на неё прозрачным лаком и высушить.

7. Маркировка ключей

Фото: abubblylife.com Чтобы не путаться в ключах в связке, маркируйте их разноцветным лаком для ногтей.

8. Декорирование наушников

Фото: cremedelacraft.com Шнуры наушников можно раскрасить разноцветным лаком — наверняка этот способ особенно понравится детям.

9. «Витраж» на чехле для телефона

Фото: etsy.com/cutestomizingbydyana

Рисовать лаком лучше не на гибком силиконовом чехле, а на пластмассовом, который больше держит форму — так лак не растрескается при использовании чехла. Сначала нарисуйте схему вашего рисунка, затем закрасьте участки лаком, а после высыхания обведите края чёрным лаком с тонкой кисточкой или перманентным маркером чёрного цвета. В завершение весь рисунок можно покрыть бесцветным лаком для закрепления.

10. Цветные камушки

Фото: mommyscene.com Найденные на пляже камушки можно превратить в разноцветных «монстров», раскрасив их лаком — ещё один вариант рукоделия с детьми.

11. Защита кожи от раздражения

Фото: momsandcrafters.com Чтобы от серёжек из сплава на коже мочек ушей не появлялось раздражение, попробуйте покрыть те части серёг, что соприкасаются с кожей, бесцветным лаком. Этот же способ может помочь при раздражении, например, от металлических заклёпок на одежде и так далее.

12. Декор перьев

Фото: kirstenrickert.com Лаком можно разрисовать птичьи пёрышки — они подойдут, например, для создания «ловца снов», детского карнавального костюма или украшения букета.

13. «Мраморный» декор

Фото: abubblylife.com Придать вещи «мраморную» окраску можно с помощью лака для ногтей. Для этого в ёмкость надо налить воду, на поверхность воды — лак для ногтей разного цвета. Лак легче воды и будет плавать сверху, создав плёнку. Пока она не высохла, в неё надо окунуть окрашиваемый предмет и после дать ему высохнуть.

Фото: abubblylife.com 14. «Мраморный» декор прозрачного стекла

Фото: hgtv.com Описанным выше способом можно декорировать предметы из прозрачного стекла (не те, которые контактируют с пищей). Например, очень красиво будут смотреться такие подсвечники.

15. Декор с глиттером

Фото: itstwoam.wordpress.com Лак может выступить в роли клея для глиттера (сыпучих блёсток для декорирования). Например, чтобы превратить простые заколки для волос в нарядные, смажьте их лаком, посыпьте глиттером и дайте высохнуть.

16. Декор ракушек

Фото: polkadotchair.com Ракушки, привезённые из отпуска, можно насыпать в стеклянную вазу, сотворив декоративный элемент для интерьера. Эффектнее ракушки будут смотреться, если предварительно раскрасить их лаком (полупрозрачный лак даст более естественный эффект, яркий плотный лак — более декоративный).

17. Декор аксессуаров из кожи и экокожи

Фото: marilyn.ca Разбрызганный и разлитый абстрактными пятнами яркий лак превратит простой клатч в оригинальный.