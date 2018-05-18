Как вылечить прыщи на лице

Прыщи сильно портят внешний вид. Часто их не может скрыть даже косметика. МедикФорум выяснил, как можно победить прыщи.

Как нельзя бороться с прыщами?

Пожалуй, самый распространенный и вредный способ борьбы с прыщами и угрями на лице — это выдавливание. Сколько бы ни твердили по телевидению, что это вредно, что вы можете занести в ранку инфекцию, и на коже на всю жизнь остается некрасивый рубец — все без толку. Если вы никак не можете побороть соблазн и выдавить прыщ, то, по крайней мере, сведите риск от этой процедуры к минимуму. Тщательно вымойте лицо и руки, обработайте место вокруг прыща спиртовым раствором до и после выдавливания. Однако выдавливая прыщи, вы лишь удаляете симптомы, но не лечите причину. Если же говорить о способах лечения прыщей на лице, то их можно подразделить на три категории — традиционные, современные и нетрадиционные средства. К традиционным средствам относятся препараты, созданные на основе взвеси серы и салициловой кислоты. Такие препараты отшелушивают и размягчают кожу.

Как ухаживать за лицом?

Современные средства — это все те кремы, гели и мази, которые мы каждый день видим в рекламе по телевизору. Многие из них представляют собой антибиотики и бактерицидные препараты, которые снижают раздражение кожи. Нетрадиционные средства — это все те средства народной медицины, которыми пользовались наши мамы и бабушки. Среди них, кашица из чеснока, картофельная маска и так далее. Ждать особых чудес от них не приходится. Вне зависимости от того, каким средством для борьбы с прыщами на лице вы пользуйтесь, не забывайте о правилах личной гигиены. Умываться необходимо не реже 3-4 раз в день. Не помешают и различные увлажняющие и питательные маски. Некоторые врачи также советуют внести коррективы в рацион, сократить потребление жирного и острого.

Обратите внимание

Никогда не выдавливайте прыщи грязными руками, иначе инфекции не избежать.

Проконсультируйтесь с врачом-дерматологом или косметологом.

Уход за лицом должен войти у вас в привычку, как чистка зубов.

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