Почему выпадают волосы

Андрогенетическая алопеция — под таким сложным термином скрывается выпадение волос из-за избытка мужского полового гормона тестостерона. Этот недуг поражает как мужчин, так и с женщин.

У сильного пола высокий уровень этого гормона — обычно природная особенность. Типичные признаки: грубый голос, выраженный мышечный корсет, агрессивность, выносливость. У женщин избыток тестостерона проявляется так же. А вот причины могут быть разные — природные особенности, приём лекарств, беременности и роды.

— В волосяном фолликуле тестостерон под действием 5-альфа-редуктазы переходит в дигидротестостерон. Он влияет на измельчение волоса, он становится тоньше, — объясняет механизм врач-трихолог Анна Забалуева.

Также облысению могут способствовать гормоны щитовидной железы ТТГ и Т4. Их избыток провоцируют сбои в эндокринной системе.

— Хотя бы один раз в жизни необходимо пойти и сдать эти гормоны. Потому что если они не в норме, вы будете продолжать лысеть, — резюмировала Анна Забалуева.

Global Look Press/moodboard/Liz Gregg

Волосы рассыпают по всем углам также любители жёстких диет, которые отказываются от мясной пищи. Кроме того, причиной выпадение волос является нехватка таких микроэлементов, как железо и цинк.

— Часто ко мне приходят сыроеды и вегетарианцы. Не кушают мясо, полезных веществ не хватает, вот и результат. Человек начинает есть мясо, волосы перестают выпадать, — рассказала Анна Забалуева.

Ещё рискуют потерять волосы на голове женщины, которые слишком перебарщивают в уходе за собой. Неподходящая косметика, слишком частое окрашивание, частая сушка феном — всё это не лучшим образом влияет на состояние волос. Они становятся тонкими и ломаются.

— Спровоцировать выпадение волос могут также себорея (усиленное салоотделение — ред.) и дерматиты кожи головы. Их причины могут быть разные, как погрешности в уходе, так и нарушения в организме, — отметила врач-трихолог Галина Колчанова.

Впереди лето. Любители долгое время находится под палящим солнцем без головного убора тоже рискуют облысеть. Под жаркими лучами происходит ожог волосистой части головы. От этого страдает не только кожа, но и волосяные фолликулы. Кроме того, ультрафиолет усиливает окисление липидов кутикулы волос. Это приводит к образованию свободных радикалов, из-за этого волосы быстро сохнут и ломаются.