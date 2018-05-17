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Татьяна Буланова кардинально сменила прическу впервые за 20 лет
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Татьяна Буланова кардинально сменила прическу впервые за 20 лет 

Лиза 17 мая 2018
Фото: Лиза
@bulanova_fanТатьяна Буланова кардинально сменила прическу впервые за 20 летТатьяна Буланова (49), певица, которую все фанаты запомнили как платиновую блондинку, на днях решилась на смену имиджа. В сети появились фотографии, на которых артистка предстала с модной короткой стрижкой и необычным цветом волос. Вместо привычного блонда локоны Татьяны теперь имеют розовый оттенок.
Публикация от Татьяна Буланова | Fan account (@bulanova_fan) 16 Май 2018 в 9:27 PDT  Поклонники принялись гадать, с чем связаны подобное преображение артистки. Они предположили, что такие изменения произошли в связи с переменами в личной жизни певицы. В последнее время звезда часто стала появляться в компании молодого человека — 33-летнего актера травести шоу Сергея Максимова. Сам избранник Булановой своих чувств по отношению к артистке не скрывает:
«Я люблю ее за творчество и за то, что она добрый и душевный человек»
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@bulanovabuslya_fanclub
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