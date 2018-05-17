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Чудо-гимнастика: избавляемся от отечности и синяков под глазами
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Чудо-гимнастика: избавляемся от отечности и синяков под глазами 

Карельские вести 17 мая 2018
Фото: Карельские вести
Проблема отечности лица знакома практически всем, хотя для кого-то проснуться с «помятым» лицом редкость, а для кого-то — традиция. Обычно это проявляется в виде мешков под глазами или общей припухлости — зависит от индивидуальных особенностей организма. Но есть невероятно эффективная гимнастика, которая поможет оставить отек в прошлом.
Небольшая отечность, возникающая по утрам — вполне нормальное явление, которое в молодом возрасте проходит в течение часа. Однако с годами процессы обновления кожи и микроциркуляции замедляются, поэтому склонность к появлению припухлостей возрастает.
Обвисшая кожа и отечность провоцируют появление ненавистных мешков под глазами. Это может быть и наследственная предрасположенность к образованию жировых грыж и заболевание внутренних органов. Однако в большинстве своем мешки под глазами являются результатом неправильного образа жизни. Избавиться от проблемы поможет соблюдение режима питания, сна и отдыха, а также компрессы и маски.
Но наиболее эффективный способ, который поможет забыть об отечности лица —фейсфитнес. Именно укрепление круговой мышцы глаз позволит самостоятельно разогнать лимфу и улучшить кровоток. Занимайтесь гимнастикой для лица при помощи онлайн-курса от Cosmopolitan и Анастасии Бурдюг!
Анастасия разработала специальный комплекс гимнастики против мешков под глазами. Вот одно из упражнений, которое поможет избавиться от темных кругов и припухлостей:
Расположите указательные пальцы на внешние уголки глаз под нижними ресницами. Не надавливайте. Сощурьте нижние веки, подняв их вверх. Вы должны ощутить мышечную пульсацию под указательными пальцами. Затем посмотрите вверх. Чтобы увеличить сопротивление, потянитесь лицом вперед, а плечи старайтесь увести назад. Задержитесь в этом положении, досчитав до 40. С максимальной силой зажмурьте глаза. Не напрягайте при этом все лицевые мышцы. Необходимо сделать 8 повторов с 30 секундным перерывом. Чтобы избежать появления морщин на лбу, зафиксируйте положение бровей, положив на них указательные пальцы.
Необязательно прибегать к хирургическим методам или дорогостоящей косметологии, чтобы оставаться молодой и привлекательной. Используйте естественные методы ухода за собой, а также не забывайте о пользе гимнастики для лица на пути к желаемой красоте.
Записаться на занятия можно здесь.
Результаты участниц курса.
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