Всемирный День борьбы с меланомой. Как защитить свою кожу?

Специально к этому дню центр медицинской профилактики и краевой Минздрав подготовили для жителей Прикамья инфографику «Всё, что нужно знать о меланоме».

Всемирный день борьбы с этим заболеваниям отмечают 17 мая, когда солнце начинает светить сильнее. И это не случайность. Меланома — злокачественная опухоль, которая локализуется на коже, может развиваться из существующих родинок или как новое образование. Главный фактор, который влияет на развитие — ультрафиолетовое излучение.

— Главный фактор, провоцирующий развитие меланомы — ультрафиолетовое излучение. Чтобы защитить свою кожу, нужно соблюдать следующие профилактические меры: избегайте пребывания на солнце во время его наибольшей активности, это с 10:00 до 16:00, в жаркое солнечное время, находясь на улице, обязательно надевайте головной убор, солнцезащитные очки, одежду светлых тонов, — рассказали 59.ru в Пермском краевом центре медицинской профилактики. — Если вы собираетесь загорать, перед этим наносите солнцезащитное средство широкого действия с фактором защиты, подходящим для вашего типа кожи. Крайне не рекомендуется подвергать прямому солнечному воздействию детей грудного и младшего возраста.

Меланома — опасное заболевание. Оно быстро дает метастазы и способно привести к летальному исходу за несколько месяцев. По словам специалистов, злокачественная опухоль может возникнуть у людей в любом возрасте, но в группу риска попадают люди старше 50 лет.

— Особое внимание к родинкам и появляющимся новообразованиям необходимо проявлять людям с очень светлой кожей. Как правило, у них также светлые — голубые или зеленые глаза, светлые волосы, есть веснушки. Факторами, увеличивающими риск развития меланомы также являются возраст старше 50 лет, большое количество родинок на теле, ожоги, полученные в детском или подростковом периоде, частое пребывание под солнцем или в солярии, и, конечно, выявленная меланома у близких родственников, — отмечает главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова.

Именно поэтому важна диагностика и профилактика — меланому можно обнаружить на ранних стадиях развития. Если появляются тревожные симптомы, стоит обратиться к дерматологу и пройти диагностическое исследование — дерматоскопию.

— Если вы заметили подозрительное новообразование на коже или изменения уже имеющейся родинки, например, увеличение в размерах, выпадение волос, изменение цвета, появление эрозии или язвочки на родинке, нужно сразу же записаться к дерматологу. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства, — говорит врач. — Специалист определит дальнейший алгоритм действий и, при необходимости, направит пациента к онкологу или на дополнительные исследования, например, дерматоскопию. Это безболезненная визуальная диагностика родинок и других кожных образований при помощи оптического прибора.

По данным министерства здравоохранения России, ежегодно в мире диагностируется свыше 232 тысяч новых случаев заболевания меланомой. 25% заболевших не удается спасти из-за позднего выявления.

59.ru публикует инфографику «Всё, что нужно знать о меланоме».

Ранее 59.ru подробно рассказывал о том, могут ли родинки стать причиной рака и какие из них наиболее опасны, в рубрике «Ученые против мифов».