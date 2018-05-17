Красивые и здоровые волосы: 5 советов по уходу за волосами летом

Лето — это не только время преображений, но и большой риск бесповоротно нанести вред своим волосам. В жаркое время года наши волосы требуют определенного ухода, и чтобы не быть голословными, мы обратились за советом к специалисту. Красивые и здоровые волосы: 5 советов по уходу за волосами летомСтилист салона красоты Bronze&Beauty Елена Филиппова выступила нашим экспертом в непростом вопросе по уходу за волосами в летнее, жаркое время. Елена Филиппова Летом, непоправимый вред волосам могут нанести солнечные

лучи. Ультрафиолет пагубно влияет на них, т.к. под его воздействием они лишаются

влаги и питательных веществ: витаминов, белков и аминокислот. Волосы становятся

сухими и ломкими.

Также, солнечные лучи способствуют выгоранию цвета, они разрушают натуральный пигмент

наших волос вне зависимости от того окрашены волосы или нет. От лучей портится

кутикула, верхний слой наших волос, который выполняет защитную функцию. Из-за потери пигмента и с разрушенной кутикулой волосы выглядят безжизненными и тусклыми. Летом принято отправляться поближе к морю, где к солнцу

присоединяется соленая морская вода. Это разрушительное комбо наносит волосам

еще больший ущерб. Дело в том, что соленая вода вымывает из волос протеины,

которые нужны для защиты и восстановления волос. Соль глубоко проникает в чешуйчатые

слои волос, оседает там, а под воздействием солнца высыхает и начинает

разрушать ствол волоса изнутри. — Чтобы оказать волосам первую помощь, сразу же после морских

процедур мойте голову. Это не даст соли осесть у вас в волосах и разрушить

их. — Чтобы летом сделать волосы более гладкими, рекомендуется ополаскивать их прохладной водой. Это поможет закрыть чешуйки волос.

— Сушить волосы лучше всего естественным образом и стараться как можно меньше

прибегать к помощи фенов и утюгов для волос. Это поможет лишний раз не пересушить волосы. — Постарайтесь отказаться от средств для укладки волос. В жаркое время года кожа головы и волосы загрязняются намного быстрее по целому ряду

причин: из-за потоотделения, уличной пыли, средств для укладки волос нам приходится

мыть голову намного чаще. В таких случаях следует подбирать качественный

увлажняющий шампунь. Обратите внимание, чтобы в его составе были пантенол,

витамины, эфирные масла, масло жожоба и экстракты трав.

— В жаркий период следует приобрести питательные маски, увлажняющий

кондиционер и средства с SPF-фильтрами. Их состав обволакивает волосы и защищает от губительного воздействия солнца. Это могут быть масла, сыворотки

или спреи для волос. 1. Secret Professionnel, активно увлажняющий шампунь для сухих/тонких волос с экстрактом нарцисса 2. Wella Professional, маска-уход для окрашенных нормальных и тонких волос 3. Kevin Merphy Leave in Repair, реконструирующий несмываемый уход 4. Redken, маска Color Extend Sun 5. Caviar Infinite Color Top Coat, спрей для защиты волос от воздействия ультрафиолетовых лучей 6. SOLAR Гелио спрей, водостойкая уф защита 7. Schwartzkopf, Спрей-кондиционер Летняя забота Gliss Kur 8. Wella Sun, восстанавливающий экспресс бальзам 9. Davines, увлажняющий и восстанавливающий шампунь Читайте также: 5 причесок для длинных волос, которые стоит обязательно попробовать этим летом 24 средства, которые помогут привести в порядок волосы в самые короткие сроки