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«Красоты ради»: Кэти Пэрри и ее мама появились на людях в масках
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«Красоты ради»: Кэти Пэрри и ее мама появились на людях в масках 

Eva.ru 18 мая 2018
Фото: Eva.ru
33-летняя американская певица Кэти Пэрри доказала, что она — дама без комплексов, появившись на улице с косметической маской на лице. Артистка решила пройти SPA-процедуры, но не стала посвящать им целый день, отправившись в таком виде дальше по делам. Внимание папарацци привлекло то, что ее примеру последовала и мама, которая составила компанию звездной дочке на улицах Беверли Хиллз.
Кэти Пэрри тщательно ухаживает за собой любимой. Но так как у нее плотный рабочий график, знаменитость не может позволить себе долго отдыхать. На днях исполнительница вместе с матерью отправилась в клинику одного из самых известных пластических хирургов США, где прошла процедуры красоты.
Поклонникам остается только гадать, что именно улучшали в своей внешности популярная певица и ее родительница. Но большая их часть надеется, что дело ограничилось масками для лица, в которых Пэрри с мамой появилась на улицах Лос-Анджелеса. Ее не сразу удалось узнать с закрытым лицом, но позже селебрити опубликовала соответствующие фото в сторис Инстаграма.
Откровенность звезды американского шоу-бизнеса не оставила равнодушной армию ее фанатов, они хвалят ее за простоту, а недоброжелатели упрекают в излишней «натуральности», считая, что уход за собой не должен становиться достоянием общественности. Внимание привлек и спортивный костюм певицы, который она сочетала с классической сумкой, шлепанцами и белыми носками: «Кэти как всегда прекрасна, даже в этих тапках и маской на лице». «Сельский гламур?» «Какая модная дама!» «Как можно так на людях появляться?» «Чего не сделаешь красоты ради».
«По улицам в таком виде, нет слов, мировая звезда». «Вообще, как там говорится? Простота хуже воровства». «Еще зубы бы почистила на улице или ногти начала стричь». «А мне нравится, она такая милая и без пафоса!» «Смешная она, мне нравится ее образ». Напомним, Кэти Перри возобновила отношения с голливудским актером Орландо Блумом. Она подчеркивает, что очень счастлива со своим избранником и вскоре планирует стать его женой.
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