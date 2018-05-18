«Красоты ради»: Кэти Пэрри и ее мама появились на людях в масках

33-летняя американская певица Кэти Пэрри доказала, что она — дама без комплексов, появившись на улице с косметической маской на лице. Артистка решила пройти SPA-процедуры, но не стала посвящать им целый день, отправившись в таком виде дальше по делам. Внимание папарацци привлекло то, что ее примеру последовала и мама, которая составила компанию звездной дочке на улицах Беверли Хиллз.

Кэти Пэрри тщательно ухаживает за собой любимой. Но так как у нее плотный рабочий график, знаменитость не может позволить себе долго отдыхать. На днях исполнительница вместе с матерью отправилась в клинику одного из самых известных пластических хирургов США , где прошла процедуры красоты.

Поклонникам остается только гадать, что именно улучшали в своей внешности популярная певица и ее родительница. Но большая их часть надеется, что дело ограничилось масками для лица, в которых Пэрри с мамой появилась на улицах Лос-Анджелеса . Ее не сразу удалось узнать с закрытым лицом, но позже селебрити опубликовала соответствующие фото в сторис Инстаграма.

Откровенность звезды американского шоу-бизнеса не оставила равнодушной армию ее фанатов, они хвалят ее за простоту, а недоброжелатели упрекают в излишней «натуральности», считая, что уход за собой не должен становиться достоянием общественности. Внимание привлек и спортивный костюм певицы, который она сочетала с классической сумкой, шлепанцами и белыми носками: «Кэти как всегда прекрасна, даже в этих тапках и маской на лице». «Сельский гламур?» «Какая модная дама!» «Как можно так на людях появляться?» «Чего не сделаешь красоты ради».