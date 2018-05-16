Грамотный уход за ногтями — 5 советов

Красивые ногти украшают руки любой девушки. Некоторые не придают большого значения состоянию ногтей и рук в целом, что есть большой ошибкой. Ухоженность рук влияет на первое сложившееся впечатление, неаккуратные ногти могут полностью испортить ваш образ. Чтобы рукивыглядели красиво, стоит следовать правилам, приведенным ниже. МедикФорум собрал советы по созданию маникюра.

1. Придавайте ногтям аккуратную форму

Красивая форма ногтей делает руки намного привлекательнее, поэтому следить за ней очень важно. Для разных типов пальцев подходят разные формы, выберите ту, которая подходит именно вам и придерживайтесь ее. Регулярно подпиливайте ногти и выравнивайте форму по необходимости.

2. Делайте различные процедуры для укрепления ногтей

Какой бы красивой не была ваша форма ногтей, если они будут часто ломаться или слоиться это полностью испортит внешний вид рук. Укрепляющие ванночки — несложный и эффективный метод. Очень простая и действенная — из сока лимона и оливкового масла: нагрейте столовую ложку масла с помощью водяной бани, добавьте пару капель лимона в эту жидкость. Полученное средство нанесите на ногти и наденьте перчатки, лучше всего, если вы так и ляжете спать.

3. Выбирайте качественные инструменты

Плохое качество пилочки и неаккуратность при выборе может изуродовать вам ноготь: привести к нарушениям ногтевой пластины, испортить кожный покров и повлечь более серьезные последствия. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций внимательно выбирайте себе инструмент. Рекомендуется не использовать металлические пилочки, поскольку они очень жесткие для натуральных ногтей и разрушают ноготь. Лучше всего пользуйтесь керамической или стеклянной пилочками, они мягко подпиливают ваш ноготь, не нанося ему вред.

4. Правильное питание

Здоровый вид вашего ногтя прямо зависит от того, насколько качественную пищу вы употребляете и от количества витаминов в ней. Добавляйте в еду продукты, содержащие кальций, йод и витаминыАи Е: кисломолочные продукты, морепродукты, орехи, мясо и фрукты. С нездоровым образом жизни практически невозможно сохранять ухоженные и красивые ногти.

5. Пользуйтесь кремами

Кожа рук тоже должна быть ухоженной. Ногти любой красоты на огрубелой и дряблой коже будут выглядеть менее привлекательными. Регулярно увлажняйте кожу рук и кутикулу питательными кремами, ванночками, маслами. Помните, что кутикула должна выглядеть аккуратно, а сама кожа должна быть гладкой, тогда ваш маникюр будет выглядеть здоровым и опрятным. Ранее эксперты рассказали про уход за ногтями в домашних условиях.