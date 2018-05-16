Нижегородцев научили правильно переносить жару

Летняя жара установилась в Нижнем Новгороде на текущей неделе. Высокую температуру и открытые солнечные лучи традиционно плохо переносят люди с избыточным весом и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но даже самый здоровый человек в условиях жары подвержен повышенной утомляемости и стрессам. Как переносить жару правильно?

1. В самое жаркое время суток идеально было бы не выходить на улицу. Особенно вредно в это время загорать. Лучше всего спрятаться от жары в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

2. Постарайтесь в течение дня сократить до минимума физические нагрузки, не занимайтесь активным спортом.

3. Прогулки с детьми также лучше перенести на раннее утро и на вечер.

4. Врачи советуют выпивать в жару большее количество жидкости, однако следует помнить, что пить нужно небольшими порциями (100-150 мл) воду комнатной температуры. Во время жары следует отказаться и от ледяных лимонадов и от спиртного.

5. Не забывайте о правильном питании: откажитесь от тяжёлой пищи — жирного, мучного, сладкого в пользу свежих салатов, холодных супов и «водянистых» овощей и фруктов (огурцов, помидоров, арбузов, дынь, яблок).

6. Хорошо помогают перенести жару водные процедуры — бассейн, душ. Но помните, что душ не должен быть холодным! Из-за разницы температур под холодным душем больше шансов простудиться — принимайте душ комнатной температуры несколько раз в день. Отличная альтернатива душу — часто мыть руки по локоть и ополаскивать лицо и шею.

7. В жару быстро устают, тяжелеют и отекают ноги. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют после работы устраивать ногам отдых — солевые ванночки, а, ложась спать, необходимо поднимать ноги на подушку выше горизонтали тела минимум на 10-15 минут.

8. Косметологи рекомендуют любительницам косметики отказаться на время жары от жирного тонального крема и прочих косметических средств, закупоривающих поры: кожа должна дышать.

9. Если по роду деятельности вам приходится много времени проводить на открытом солнце — не забывайте о солнцезащитных кремах и тёмных очках. И то, и другое спасёт кожу лица от пигментных пятен и морщин.

10. И последнее: одежда. В жару нужно отдавать предпочтение вещам из натуральных тканей светлых тонов свободного покроя, а также не выходить на солнце без головного убора.