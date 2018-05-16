Выбор трихологов: 10 средств для роста волос, которые реально работают

Трихологи Ольга Лисицина, Анна Порткова, Алена Панова и Тамара Беричикидзе рассказали, какие средства помогут простимулировать фолликулы, восстановить волосы по длине и ускорить рост.

Препарат «Фоллицель»

Ко мне очень часто обращаются пациенты с выпадением волос разной степени тяжести. Чаще всего от этой проблемы страдают женщины после беременности и в период грудного вскармливания. Стресс и затяжные болезни тоже распространенные причины выпадения волос. Для домашней терапии назначаю «Фоллицель». Это препарат с мезотерапевтическим эффектом, предназначенный для наружного применения. В его состав входят: цитокины, полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты и витамины, пептиды. Фоллицель «продлевает жизнь» клеткам фолликулов и запускает процессы деления, предупреждая потерю волос и создавая основу для роста новых. Этот препарат показан абсолютно всем вне зависимости от причины выпадения — даже при беременности и лактации его можно использовать. Исключения: индивидуальная непереносимость компонентов, воспалительные процессы кожи головы, нарушение целостности кожных покровов в зоне нанесения. Препарат применяется ежедневно по линиям пробора. Он отлично работает в паре с мезотерапией, плазмотерапией, озонотерпаией. Срок использования — не менее 4-х месяцев.

Кофейный тоник для стимуляции роста волос Caffeine Hair Tonic, O’ Right

Борьба с выпадением и стимуляция роста волос — дело не одного месяца. На это может уйти от полугода регулярной комплексной терапии, которая подбирается индивидуально. Есть много разных типов облысения. Чаще всего речь идет о временном процессе — фолликулы не впадают в спячку, не погибают, а продолжают функционировать после выпадения волоса. Этот процесс достаточно легко остановить с помощью наружных средств. Caffeine Hair Tonic снабжает корни питательными веществами и стимулирует обменные процессы. Волосы начинают расти быстрее, выпадение со временем прекращается. Средство на 95% состоит из органических веществ. Среди ингредиентов кофеин, известный антиоксидантными, противовоспалительными и сосудорасширяющими свойствами. Я сама пользовалась этим тоником. Через год состояние волос стало значительно лучше. 8 шапуней, борящихся с выпадением, смотрите тут.

Средство для роста волос Dercos Neogenic, Vichy

Dercos Neogenic — это 30 ампул: по одной на каждый день. Лечение занимает 4-6 месяцев, значит вам понадобится 6 упаковок. Но дело того стоит. Средство неоднократно тестировали трихологи и доказали его эффективность. В составе есть запатентованная молекула стемоксидин, воздействующая на «спящие» волосяные фолликулы. В комплекте массажный аппликатор, которым нужно наносить средство на сухие или влажные волосы.

Активатор фолликул Scalp To Hair Follicle Energiser

Еще одно натуральное средство, показывающее хорошие результаты при регулярном использовании. В состав сыворотки входит никотиновая кислота и аминексил, укрепляющие волосы и стимулирующие рост. Ниацин (никотиновая кислота) «панацея» в борьбе с выпадением, обусловленным внешними, а не внутренними факторами. Scalp To Hair Follicle Energiser обеспечивает приток крови к коже головы, пробуждает фолликулы и продлевает их жизненный цикл. Есть в составе еще один интересный ингредиент — коэнзим Q10, стимулирующий выработку кератина и придающий блеск. Наносится активатор два раза в день: утром и вечером. Средство показывает хорошие результаты при локальном выпадении волос.

Активный лосьон для стимуляции роста волос Time to Grow

Этому средству поют хвалебные оды многие бьюти-блогеры, и совершенно заслуженно. Оно было разработано при участии АНО Международного Научно-Пактического Центра «Трихология». Средство останавливает выпадение, стимулирует рост, повышает синтез белка, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Применяется как отдельно, так и в комплексном лечении, курсом от трех месяцев.

Препарат изготовлен на основе сфинголипидов — структурных составляющих клеточных оболочек и ядер. Это естественные иммуномодуляторы, регулирующие рост и развитие клеток. Time to Grow назначают для профилактики и лечения выпадения волос. О том, почему не растут волосы, читайте здесь.

Лосьон-стимулятор Opium Lotion, DSD «Опиум» –линейка средств с высоким содержанием плацентарного экстракта. Это один из лучших стимуляторов роста волос. Среди ингредиентов есть никотиновая кислота и кофеин, оказывающие стимулирующее воздействие, экстракт карликовой пальмы — незаменимый компонент при андрогенной алопеции, экстракт мака, благодаря которому линейка получила свое название. Подбором ингредиентов в нужной концентрации специалисты компании занимались несколько лет. Лосьон реализуется в удобных ампулах (в упаковке — 10 шт). Одной хватает примерно на два применения. Средство рассчитано на 30 дней. При необходимости курс можно продолжить.

Мусс-пилинг для кожи головы Full Forcе, Ollin

Если вы возьмете за правило пользоваться пилингом для кожи головы раз в неделю, первые результаты увидите уже через месяц: рост волос ускорится.

Все, кто пробовал мусс-пилинг от Ollin, говорят, что кожа после него будто начинает дышать. Он устраняет избытки себума, остатки стайлинов и тяжелые металлы, с которыми обычные шампуни справляются не до конца. Если воспользоваться пилингом перед маской, эффект от нее усилится — полезные ингредиенты усвоятся лучше. У мусса нейтральный pH — не раздражает кожу головы. Основные действующие ингредиенты: экстракт алоэ, климбазол и провитамин В5. В составе нет химических раздражающих веществ, сульфатов, парабенов — пилинг полностью натуральный.

Ламинирование волос Hair Company

Невозможно отрастить волосы, проигнорировав уход по длине. Секущиеся концы, как стрелка на колготах, занимают все больше площади, разрушая стержень. Ламинирование позволяет избежать ломкости, заполняя пустое пространство между чешуйками. Набор Hair Company состоит из трех флаконов: горячей, холодной фазы и маски. Под воздействием первой кутикула волоса раскрывается, второй — пустоты заполняются кератином. Фруктовые кислоты придают блеск, мирастаты — смягчают. Завершающий этап процедуры — восстанавливающая маска. Она идеальна для обесцвеченных и сильно поврежденных волос. Маска с текстурой легкого крема разглаживает и создает невидимую пленку, защищающую от агрессивного воздействия окружающей среды.

Маска № 4.3 Divination Simone DeLuxe Keratin Treatment Mask, Dixidox De Luxe

Это средство двойного действия, которое одновременно стимулирует рост волос и улучшает их структуру. За счет высокой концентрации кератина и лецитина восстанавливает поврежденные пряди. В составе: экстракт дрожжей, кайенского перца, кофеин, фосфорная кислота и много других полезных ингредиентов. Маску можно оставлять на ночь, нанеся по всей длине — получите эффект кератинового восстановления.

Сыворотка № 4.5 Keratin Treatment Serum, Dixidox De Luxe

Не могла не сказать об этом средстве, которое работает как маска. За счет высокой концентрации экстракта зеленого чая лосьон стимулирует активность клеток волосяного сосочка. Изофлавоны сои (увлажняющие фитоэстрогены) и витаминно-минеральный комплекс продлевают фазу роста волос. «Летучие» силиконы (безвредные и эффективные компоненты) делают волосы блестящими, мягкими и объемными, при этом не накапливаются в структуре. Кератин быстро восстановливает поврежденные волосы. Аденозин, содержащийся в наносомах, стимулирует синтез ДНК и увлажняет пряди.

Если на коже головы есть воспаления, сыворотка также подойдет! Она снимает зуд, оказывает противовоспалительный эффект, работает как антиоксидант.

Нанесите небольшое количество средства на сухие или влажные волосы, расчешите их. Не смывайте сыворотку.