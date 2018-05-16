Новая бьюти-точка на карте:студия красоты «ZAZЕРКАЛЬЕ»

В апреле в Москве открылась еще одна бьюти-точка — студия красоты «ZAZЕРКАЛЬЕ». Мы узнали, чем так хорош новый салон, и что его отличает от конкурентов.

Салон «ZAZЕРКАЛЬЕ» — место, где самые невероятные и креативные идеи нейл-арта воплощаются в жизнь. Рисунки любой сложности, идеальный градиент, жемчужные втирки, оригинальные инкрустации — студия предлагает более 500 различных дизайнов и техник.

Сразу как попадаешь в салон, то чувствуется приятная и уютная атмосфера. В салоне можно сделать не только маникюр с педикюром, но и купить различные бьюти-средства: начиная от лаков для волос и заканчивая красивыми платьями.

Во время маникюра вам предложат чай, кофе и даже шампанское, а пока будут делать маникюр, вы сможете посмотреть любимый фильм на большом экране. Здесь все создано для того, чтобы проведённое время было приятным и комфортным.

В салоне вам помогут подготовиться к важному событию: стилисты сделают нежную укладку и макияж.

Место идеально подойдет для занятых девушек: студия открывает свои двери с 7:00 и закрывают в 0:00. В салон можно записаться через специальную форму на сайте, необходимо выбрать удобное время и процедуру.

Адрес: ул. Бутырская 65/68, м. Дмитровская