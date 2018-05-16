Выбор блогера: 10 лучших средств для окрашенных волос

Однодневные спреи для окрашивания, маска с кератином, уход для стимуляции роста волос и другие находки колумниста BeautyHack и автора блога BeButterfly Юлии Петкевич-Сочновой.

В те времена, когда окрашиваю или тонирую волосы в холодные оттенки, всегда пользуюсь фиолетовым шампунем Londa Professional Color Revive Blonde & Silver. Фиолетовые пигменты в его составе борются с желтизной, которая постоянно пытается проступить на окрашенных волосах. При регулярном применении холодный оттенок волос остается максимально долго. Напомню, что все подобные шампуни нужно выдерживать несколько минут, иначе не будет никакого смысла.

Кондиционер Sebastian Professional Color Ignite Mono Conditioner меня покорил своим форматом: он похож на пену для бритья — баллон также надо взболтать, а потом нажать на крышечку, из которой выйдет плотная и густая пена. Распределять его по волосам просто и весело. После смывания нет ощутимой разглаживающей пленочки, но в итоге волосы все равно без проблем расчесываются и хорошо выглядят.

Несмываемый спрей-кондиционер Londa Professional Color Radiance Leave-In Conditioning Spray выручает в те дни, когда при мытье головы на обычный кондиционер не хватило времени, так как он наносится уже на подсушенные полотенцем волосы: его нужно распылить, потом распределить руками и следом — расческой. Главное тут — знать меру! Волосы после применения блестят и легче расчесываются — собственно, эффект соразмерен с применением обычного кондиционера.

Когда смотришь на новую профессиональную марку по уходу за волосами Indola, то, кажется, будто она создана для флэтлеев Instagram — стильная, минималистичная и симпатичная. Я, как понятно из темы подборки, хочу рассказать про средства из линейки для окрашенных волос с протеинами шелка — они розовые и с шиммером, поэтому внутренний единорог во мне ликует! Кроме красивой текстуры и дизайна, шампунь Indola Color Shampoo #1 достаточно мягко очищает волосы, хорошо пенится и не сушит кожу головы, а маска Indola Color Leave-In/Rinse-Off Treatment Mask #2 (тоже розовая и с жемчужными переливами!) питает и кондиционирует. Еще, кстати, у марки довольно приятная ценовая политика — примерно 200-1 000 руб. за средство.

Если вы мечетесь между уходом для стимуляции роста волос и уходом за окрашенными волосами, то есть вариант 2-в-1 — это система Nioxin System №3, которая специально разработана для окрашенных и редеющих волос. В нее входят шампунь, кондиционер и несмываемая маска для волос и кожи головы. По сравнению с другими системами Nioxin для неокрашенных волос тут воздействие более мягкое и обволакивающее — окрашенные волосы воспринимают этот уход лучше. О лучших средствах против выпадения волос, я рассказывала здесь.

Часто проблема окрашенных волос не в сохранении цвета, а именно в плачевном состоянии волос, которое, вопреки множеству мнений, можно изменить в лучшую сторону. Когда-то на меня произвела очень хорошее впечатление линейка Schwarzkopf Professional BC Fibre Force, и до сих пор считаю ее одной из лучших. При регулярном использовании средств из нее волосы реально меняются — становятся плотнее, шелковистее, тяжелее и проще расчесываются.

Еще одно супер-восстанавливающее средство — маска с кератином Диксидокс Де Люкс № 4.3 Dixidox de Luxe Keratin Treatment Mask. Она моментально преображает волосы и дает настоящий wow-эффект — объемные, струящиеся и гладкие пряди, как в рекламе. А еще и стимулирует рост новых волос — ну не сказка ли?

Если мода на цветные волосы не прошла мимо вас и попробовать очень хочется, то бальзамы LOreal Colorista Washout — это самый простой и быстрый вариант приобщения к ней. Выбираете оттенок (для светлых волос подходят все нежные пастельные варианты, а для темных — яркие и насыщенные), наносите на сухие чистые волосы, ждете 15-20 минут и смываете — готово! С каждым новым мытьем головы цвет будет вымываться все сильнее и в результате сойдет на нет. О моих фаворитах из несмываемых средств для волос, читайте тут.

Если такой срок цветных волос для вас слишком большой, то у марки есть однодневные спреи L’Oreal Colorista Spray 1-Day — с ними цвет на волосах держится до первого же применения шампуня. Но стоит учесть, что одного баллончика хватит для окрашивания или отдельных прядей, или только кончиков, а для полноценного преображения стоит запастись нескольким и флаконами. Также отмечу, что за счет большого количества пигмента спреи могут подсушивать волосы, поэтому предварительное нанесение масла не помешает.