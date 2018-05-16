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Видео: локоны без плойки — как и чем?
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Видео: локоны без плойки — как и чем? 

BeautyHack.ru 16 мая 2018
Фото: BeautyHack.ru
Использовать бигуди, фиксирующий спрей или скрутить пряди в жгут? Блогер Нати Ламбант показала BeautyHack легкий и быстрый способ сделать локоны, не травмируя волосы.
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