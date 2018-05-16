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Новосибирск — рай для лакоманьяка
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Новосибирск — рай для лакоманьяка 

Собака 16 мая 2018
Фото: Собака
Столица Сибири вошла в пятерку городов, где живет наибольшее количество любителей красивых ногтей.
Сервис объявлений «Юла» провел исследование в честь всемирного дня лакоманьяка, который праздновали 15 мая. Больше всего красивые ногти любят в Красноярске, Екатеринбурге и Тюмени, а дороже всего лаки продаются в Хабаровске — больше шестисот рублей за флакон. Российские красавицы предпочитают маникюр белого, черного, красного и розового цвета, но если душа просит чего-то более интересного, то выбор отдают эффекту «кошачьего глаза». Больше всего покупок делают в начале весны. Наиболее равнодушными к маникюру оказались жительницы Омска, Москвы и Ставрополя.
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