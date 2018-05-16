Новосибирск — рай для лакоманьяка

Столица Сибири вошла в пятерку городов, где живет наибольшее количество любителей красивых ногтей.

Собака: последние новости

В Интернете обсуждают выражение лица бывшей девушки принца Гарри во время венчания

В Госдуму внесли поправки к Конституции о сроках полномочий президента

К 2050 году в ООН прогнозируют сокращение населения России до 132 миллионов человек