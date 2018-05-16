Стоит ли наращивать ресницы?

Один из обязательных атрибутов женской красоты — это пышные, длинные и изогнутые ресницы. Наращивание ресниц в исполнении профессионального мастера дает такой эффект, которого невозможно добиться даже самой лучшей тушью. Процедура наращивания сложна, но сейчас она стала доступной для всех, занимает процесс не более пары часов, результат будет полностью соответствовать желания. Театральные сверхдлинные ресницы или более естественные, будто такие достались от природы, это личный выбор каждой. После наращивания ресницы можно не красить и не завивать, многие девушки идут на наращивание исключительно с целью экономии времени на макияже. Но перед тем, как записаться на наращивание, будет полезно узнать все подводные камни этой процедуры.

Наращиванием называют прикрепление к своим ресницам новых ресничек, их изготавливают из искусственного или натурального материала, от выбора зависит стоимость процедуры. Реснички приклеивают при помощи специального состава, существует несколько технологий, приклеивают небольшие пучки или каждую ресничку по отдельности. Для более естественного облика будет достаточно 3-5 пучков на каждое веко и длины по основанию в 8-9 мм, ближе к краю глаза — в 10-13 мм. Для создания театрального образа можно приклеить на каждое веко по 10-13 пучков. Наклеивание ресничек по одной, а не пучками, занимает больше времени, стоит несколько дороже, но результат после нее сохраняется дольше.

Наращивание пучками дает эффект на пару недель, отдельное наращивание — на 2-3 месяца.

Клей для наращивания ресниц может быть бесцветным и черный, при использовании черного клея он будет выглядеть, как тонкая линия черной подводки по веку. Нередко девушки сталкиваются с аллергическими реакциями на клей. Для того, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией, нужно делать пробное наращивание, мастер приклеивает один или два пучка в уголках глаз, чтобы клиентка могла проверить, не вызовет ли клей раздражения глаз.

У наращивания ресниц есть противопоказания, их немного, но они строгие:

При аллергии на компоненты клея для наращивания;

Слабые ресницы, склонные к выпадению. После наращивания состояние ресниц может заметно ухудшиться;

Регулярное проявления конъюнктивита;

Жирная кожа вокруг глаз, встречается нечасто, но не позволяет ресничкам удержаться;

Использование контактных линз. Их обладательницы могут сделать наращивание, но реснички очень быстро отвалятся по причине регулярного снятия и надевания линз.

В остальном все страхи по поводу наращивания ресниц будут неоправданными. Не нужно бояться, что реснички отпадут в неподходящий момент и создадут неловкую ситуацию, после истечения определенного срока они начнут отпадать постепенно, одна за одной. Коррекция ресниц — это процесс наклеивания новых ресниц на место отпавших. Если ресницы наращивались к какому-либо событию, и коррекция в планы не входит, то после того, как реснички начнут осыпаться, их нужно снять. В салонах для снятия ресниц используют специальное средство, в домашних условиях его можно заменить на оливковое масло. Смажьте ресницы маслом на ночь, и к утру они отойдут.

Для того, чтобы ходить с наращенными ресницами как можно дольше, нужно соблюдать меры предосторожности. Нужно избегать любых контактов с ресницами — не тереть глаза, избегать контактов с водой. Если вы регулярно посещаете бассейн, то наращивание ресниц не имеет смысла, они очень быстро отпадут от контакта с хлорированной водой. Для ухода за кожей лица нужно использовать тоники и лосьоны на основе воды, жиросодержащие составы будут выступать в качестве растворителя для клея.

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