Ещё
10 лысых красавиц: звезды, рискнувшие побриться «под ноль»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

10 лысых красавиц: звезды, рискнувшие побриться «под ноль» 

Grazia 15 мая 2018
Фото: Grazia
В нашей подборке 10 «звездных» девушек, отвагой которых мы, если честно, восхищаемся. Одни расстались с волосами ради роли, другие — по другим соображениям.
Кристен Стюарт
Последние пару лет Кристен Стюарт изо всех сил старается уйти от образа «сумеречной» принцессы, и, похоже, на этот раз у нее все получилось. В прошлом году актриса шокировала поклонников новой прической: Кристен обрила голову и покрасилась в блондинку.
Юлия Высоцкая
Два года назад Юлия Высоцкая появилась в эфире своего шоу с бритой головой. Поклонники мучились догадками, что подвигло актрису на столь кардинальную смену образа. Все оказалось проще простого: Юлия избавилась от своих светлых локонов ради роли в фильме «Рай». По словам самой девушки, в глубине души она надеялась, что ее просто подстригут коротко, но муж-режиссер был категоричен: «Машинкой — под ноль».
Шарлиз Терон
Ради роли в фильме «Безумный Макс 4: Дорогая ярости» актриса Шарлиз Терон пожертвовала своими волосами. Надо сказать, что даже бритая налысо Шарлиз все равно прекрасна! Сама актриса назвала этот опыт очень интересным и смешным. «Особенно круто принимать душ, будучи бритой. Вы не были в душе, если ни разу не мылись там без волос на голове», — поделилась своими ощущениями актриса.
Эмбер Роуз
Эмбер Роуз ненавидит длинные волосы, короткие и ультракороткие стрижки давно стали визитной карточкой звезды. А во времена, когда Эмбер встречалась с Канье Уэстом, она и вовсе сделала стрижку «под ноль». По мнению самой знаменитости, лысая голова придает ей еще больше сексуальности и шарма.
Шинейд О’Коннор
Шинейд О’Коннор брилась «под ноль» дважды: первый раз — в знак траура, когда ее мать погибла в автокатастрофе, второй — ради секса… Да-да, когда певицу спросили, зачем она это сделала, Шинейд ответила, что таким образом она хочет привлечь внимание мужчин.
Бритни Спирс
Настоящим шоком для поклонников стала абсолютно лысая голова их любимой поп-принцессы Бритни Спирс. По словам самой Бритни, она устала от излишнего внимания, к тому же ей ужасно надоели наращенные волосы.
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова пожертвовала своими роскошными белокурыми волосами ради роли в фильме «Батальон смерти». Актрису побрили наголо прямо в кадре — в сцене, где героиня поступает на военную службу. Решение было тяжелым, но Мария не жалеет: в прошлом остались не только кудри, но и «прилипший» образ легкомысленной блондинки.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская обожает экспериментировать с прической. Сколько раз за последний год актриса меняла длину и цвет волос? Мы сбились со счета. Но один поход к парикмахеру стал самым «фатальным»: девушка вышла из салона с абсолютно лысой головой. Поклонники, мягко говоря, удивились и потребовали объяснения столь кардинальной смены образа. Настасья честно призналась: «Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8 миллионов подписчиков, то побреюсь наголо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо, мои подписчики».
Наргиз Закирова
Звезда шоу «Голос», певица Наргиз Закирова уже много лет верна «лысой голове». От длинных волос девушка отказалась много лет назад, с тех пор бритый череп с татуировками — визитная карточка Наргиз.
Деми Мур
Подборка «лысых» знаменитостей была бы неполной без голливудской красотки Деми Мур. Между прочим, именно она стала одной из первых актрис, согласившихся сбрить волосы ради роли. Стоит отметить, что «жертва» была сделана не зря — фильм принес Деми Мур огромный успех.
Фото: Getty images Russia, Rex featurs/Fotrodom, instagram
Grazia: последние новости
Готовы к переменам? Бьюти-тренд этого лета — голубые волосы! Всё о Нетте: самые впечатляющие образы победительницы «Евровидения-2018» На грани: Ирина Шейк вышла на красную ковровую дорожку без нижнего белья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции387
Запад предлагает России отказаться от земли и армии197
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе80
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом7
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину3
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
10:02
В Германии заподозрили Путина в «смене курса»
В мире Европа
05:54
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»
Шоу-бизнес
10:02
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение