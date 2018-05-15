10 лысых красавиц: звезды, рискнувшие побриться «под ноль»

В нашей подборке 10 «звездных» девушек, отвагой которых мы, если честно, восхищаемся. Одни расстались с волосами ради роли, другие — по другим соображениям.

Последние пару лет Кристен Стюарт изо всех сил старается уйти от образа «сумеречной» принцессы, и, похоже, на этот раз у нее все получилось. В прошлом году актриса шокировала поклонников новой прической: Кристен обрила голову и покрасилась в блондинку.

Два года назад Юлия Высоцкая появилась в эфире своего шоу с бритой головой. Поклонники мучились догадками, что подвигло актрису на столь кардинальную смену образа. Все оказалось проще простого: Юлия избавилась от своих светлых локонов ради роли в фильме «Рай». По словам самой девушки, в глубине души она надеялась, что ее просто подстригут коротко, но муж-режиссер был категоричен: «Машинкой — под ноль».

Ради роли в фильме «Безумный Макс 4: Дорогая ярости» актриса Шарлиз Терон пожертвовала своими волосами. Надо сказать, что даже бритая налысо Шарлиз все равно прекрасна! Сама актриса назвала этот опыт очень интересным и смешным. «Особенно круто принимать душ, будучи бритой. Вы не были в душе, если ни разу не мылись там без волос на голове», — поделилась своими ощущениями актриса.

Эмбер Роуз

Эмбер Роуз ненавидит длинные волосы, короткие и ультракороткие стрижки давно стали визитной карточкой звезды. А во времена, когда Эмбер встречалась с Канье Уэстом, она и вовсе сделала стрижку «под ноль». По мнению самой знаменитости, лысая голова придает ей еще больше сексуальности и шарма.

Шинейд О’Коннор

Шинейд О’Коннор брилась «под ноль» дважды: первый раз — в знак траура, когда ее мать погибла в автокатастрофе, второй — ради секса… Да-да, когда певицу спросили, зачем она это сделала, Шинейд ответила, что таким образом она хочет привлечь внимание мужчин.

Настоящим шоком для поклонников стала абсолютно лысая голова их любимой поп-принцессы Бритни Спирс. По словам самой Бритни, она устала от излишнего внимания, к тому же ей ужасно надоели наращенные волосы.

Мария Кожевникова пожертвовала своими роскошными белокурыми волосами ради роли в фильме «Батальон смерти». Актрису побрили наголо прямо в кадре — в сцене, где героиня поступает на военную службу. Решение было тяжелым, но Мария не жалеет: в прошлом остались не только кудри, но и «прилипший» образ легкомысленной блондинки.

Настасья Самбурская обожает экспериментировать с прической. Сколько раз за последний год актриса меняла длину и цвет волос? Мы сбились со счета. Но один поход к парикмахеру стал самым «фатальным»: девушка вышла из салона с абсолютно лысой головой. Поклонники, мягко говоря, удивились и потребовали объяснения столь кардинальной смены образа. Настасья честно призналась: «Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8 миллионов подписчиков, то побреюсь наголо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо, мои подписчики».

Звезда шоу «Голос», певица Наргиз Закирова уже много лет верна «лысой голове». От длинных волос девушка отказалась много лет назад, с тех пор бритый череп с татуировками — визитная карточка Наргиз.

Подборка «лысых» знаменитостей была бы неполной без голливудской красотки Деми Мур. Между прочим, именно она стала одной из первых актрис, согласившихся сбрить волосы ради роли. Стоит отметить, что «жертва» была сделана не зря — фильм принес Деми Мур огромный успех.

Фото: Getty images Russia, Rex featurs/Fotrodom, instagram