Приятное с полезным: моделирующая спа-процедура с белой глиной

Можно ли совместить подготовку к пляжному сезону с расслабляющей процедурой? Можно. Такая возможность появилась в салонах Wai Thai. Новый спа-уход с белой глиной и ламинарией от Marakott сочетает в себе детокс-эффект и приятные ощущения. Обертывание гарантирует лифтинг кожи и уменьшение объемов тела. А пока фигура преображается, мастер делает расслабляющий массаж головы и наносит маску для лица. Для долгосрочного результата рекомендуется курс из 10 процедур.

Этапы спа-ухода:

slim-скраб с морской минеральной солью — 20 минут

обертывание с белой глиной и ламинарией — 40 минут

биомаска с ламинарией для лица

расслабляющий массаж головы

1 час лимфодренажного oil-массажа

имбирный чай