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Приятное с полезным: моделирующая спа-процедура с белой глиной
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Приятное с полезным: моделирующая спа-процедура с белой глиной 

Harper’s Bazaar 15 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Можно ли совместить подготовку к пляжному сезону с расслабляющей процедурой? Можно. Такая возможность появилась в салонах Wai Thai. Новый спа-уход с белой глиной и ламинарией от Marakott сочетает в себе детокс-эффект и приятные ощущения. Обертывание гарантирует лифтинг кожи и уменьшение объемов тела. А пока фигура преображается, мастер делает расслабляющий массаж головы и наносит маску для лица. Для долгосрочного результата рекомендуется курс из 10 процедур.
Этапы спа-ухода:
slim-скраб с морской минеральной солью — 20 минут
обертывание с белой глиной и ламинарией — 40 минут
биомаска с ламинарией для лица
расслабляющий массаж головы
1 час лимфодренажного oil-массажа
имбирный чай
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