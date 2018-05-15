Для коротких волос: 5 модных укладок за 5 минут

BeautyHack собрал 5 стильных укладок на короткие волосы, а парикмахер-стилист Евгений Шатохин (@yauhen) рассказал, как их повторить, потратив на это минимум времени. Вооружайтесь брашингом, феном и текстурирующими спреями!

Небрежные локоны

Небрежные локоны на короткие волосы делаются просто. Для их создания понадобится круглый средний брашинг и спрей для корневого объема. Мой выбор — O’right Superb.

Вымойте волосы и промокните тонкой хлопковой тканью. Никогда не закручивайте их в полотенце. От тяжести мокрые волосы растягиваются и ломаются. Нанесите на корни спрей и начинайте сушить. Как обычно у корней, и слегка подвивая концы от лица. Это легче, чем кажется. Главное выбрать правильный размер брашинга. Если волосы тяжелые, в конце зафиксируйте укладку лаком, обеспечивающим подвижность прядей.

Полупучок

Секрет такой укладки — хорошо текстурированные и правильно разложенные пряди.

Вымойте голову, нанесите спрей для корневого объема и слегка подсушите волосы. Нанесите текстурирующее средство (это может быть солевой спрей или паста) и завершите сушку. Сделайте небольшой начес с помощью тонкой расчески. Отделите широкую пряди у лба и разделите ее на более тонкие, укладывая их назад и фиксируя лаком. Концы прядей соберите в пучок и зафиксируйте зажимом. Просто и очень эффектно! 30 вариантов причесок для офиса, смотрите здесь.

Высокий пучок

Такая укладка делается быстро. А для того, чтобы она смотрелась максимально эффектно нужны невидимки. Вымойте голову, нанесите масло для блеска и высушите. Соберите волосы в высокий хвост. Текстурируйте спреем. Разделите на отельные пряди. Каждую из них скрутите жгутом. Достаньте небольшие «ушки». Оберните прядь вокруг хвоста и зафиксируйте невидимками. И так каждую прядь. Готово!

Зачесанные назад волосы

Очень эффектная укладка. Но при этом простая. Высушите волосы, нанеся масло для блеска, чтобы убрать пушистость. Разделите волосы на четыре широкие пряди: две у висков, одну у основания лба и одну на затылочной части. Сбрызните каждую лаком. Височные пряди соедините между собой, скрепив тонкой резинкой. Сделайте небольшой начес у основания лба. Перекиньте прядь назад. Аккуратно расчешите и зафиксируйте все лаком. Как сделать правильный начес, смотрите тут.

Коса на распущенные волосы

Для этой прически нам необходим спрей с морской солью, например, Nak Surf styler. Он поможет придать волосам необходимую текстуру. Завейте волосы с помощью тонкой плойки. Нанесите на пряди солевой спрей. Сделайте небрежную косу и снова воспользуйтесь текстурирующим средством.

Источник фото: pinterest