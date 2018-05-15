Cамая модная укладка лета: 5 шагов, чтобы самостоятельно заплести «рыбий хвост»

В теплое время года, когда не хочется особенно заморачиваться с волосами, но при этом выглядеть на сто, укладка «рыбий хвост» — просто идеальный вариант. У этой прически масса достоинств: она максимально проста в исполнении, уместна и для дневного, и для вечернего образа, да еще и смотрится в небрежном варианте эффектнее, чем в супераккуратном.

Прежде чем заплетаться, советуем тебе вымыть голову шампунем для объема, чтобы волосы были пышными. Перед тем как сушить их феном, нанеси мусс по всей длине волос и на корни. При желании можно вытянуть локоны утюжком, но это не обязательно. И вообще, не бойся сделать что-нибудь не так — в «рыбьем хвосте» нет каких-то жестких правил, а благодаря твоей фантазии на свет может появиться совершенно уникальная укладка.

1. Чтобы тебе было проще совладать со своими волосами, собери их в хвост (высокий, низкий или на середине макушки — не имеет значения) и закрепи резинкой, которую потом можно будет быстро снять или не жалко будет разрезать. Хотя если хочешь, то ее можно оставить, закрыв прядью волос. 2. Раздели хвост на две равные части и каждую из них держи в разных руках.

3. Теперь начинай перекладывать по одной тонкой пряди (чем тоньше они будут, тем лучше!) из правой части в левую и наоборот, чередуя движения. 4. Когда дойдешь до самого конца, оставь небольшой свободный хвостик и закрепи косу резинкой (желательно, чтобы она была прозрачной). 5. Чтобы коса смотрелась толще (визуальный обман), слегка потяни ее за внешние края. Можно даже выпустить парочку прядей, чтобы все выглядело нарочито небрежно. Или, наоборот, затяни все по максимуму и сверху нанеси специальный гель, чтобы ни один волосок не выпал.