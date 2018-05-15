Уход за ребенком после рождения

Серьезное испытание первого месяца — это гигиена малыша. Ножки, ручки, пальчики, ноготочки, все это такое малюсенькое, так страшно сделать что-то не так. И каждый день эту крошку нужно мыть, смазывать и совершать еще массу всяких, не всегда приятных манипуляций. Итак, гигиенические процедуры первого месяца жизни младенца можно разделить на ежедневные и еженедельные. Перед процедурами обязательно вымойте руки. Возьмите за правило: перед тем как брать малыша, прикасаться к нему или к его вещам — вымойте руки с мылом. Особенно если вы пришли с улицы. Иммунитет младенцев еще слабенький, и они подвержены инфекции. Это правило распространяется на всех, кто берет ребенка на руки. Не стесняйтесь напоминать об этом гостям и домашним.

Что нужно делать каждый день

1. Ухаживать за пупком новорожденного Как обрабатывать пупочную ранку, вас научат еще в роддоме. Дома нужно обрабатывать ее до тех пор, пока пупочный остаток не отпадет и ранка не заживет. В этот период важно, чтобы пупок не закрывался памперсом, сейчас в продаже есть специальные памперсы с выемкой. Но можно обойтись и без них. Что понадобится:

ватные палочки;

стерильные салфетки;

перекись водорода (вариант: хлоргексидин, марганцовка);

зеленка или другой антисептик (хлорофиллипт, банеоцин, левомиколь, фукорцин — выбор препарата согласовывается с педиатром).

Когда: либо утром, после ночного сна, либо после купания, когда корочки естественным образом размягчатся, их легче убрать. Что делать: (Обработка пупка до отпадения пупочной культи и после практически не отличается. До отпадения можно обильно смачивать и культю, и прищепку перекисью.)

капнуть на ранку 1-2 капли перекиси водорода — подождать, пока вспенится (до тех пор пока ранка не заживет окончательно);

через 1-2 минуты размягченные корочки можно аккуратно удалить ватной палочкой (корочки должны легко сниматься, если этого не происходит, ни в коем случае их нельзя отрывать!);

промокнуть досуха ранку стерильной салфеткой;

нанести антисептик (аккуратно раздвинув края пупка, тщательно обрабатывая внутри, не задевая кожу вокруг пупка).

Внимание! Настораживающие симптомы: — отек вокруг пупка; — покраснение вокруг пупка; — кровоточивость; — ранка мокнет; — появление гнойных выделений; — если после трех недель правильной обработки пупочная культя не отпала. При появлении одного или нескольких признаков следует немедленно обратиться к педиатру! 2. Ухаживать за кожей, глазами и носом Этот комплекс состоит из умывания лица, промывания глазок, чистки носа и ушей, обработки складочек на тельце малыша. При необходимости — обработка полости рта. Что понадобится:

кипяченая вода;

ватные тампоны (стерильные, лучше хранить в герметичной емкости);

ватные палочки с ограничителями;

3%-ный раствор перекиси водорода;

физраствор;

масло детское;

детские влажные салфетки;

аспиратор;

крем или молочко детские;

сухие салфетки.

Когда: утром, после пробуждения. Что делать: Глазки — смачиваем ватный тампон (при желании можно воду заменить на процеженный чай без отдушки комнатной температуры) и промываем глаз тампоном от внешнего уголка к внутреннему (от уха к носу). Каждый глаз — отдельным тампоном. При избытке влаги промокните глазки сухими тампонами (также на каждый глаз отдельный тампон). Носик — носик обрабатывается в том случае, если в носовых проходах скопилась слизь. Сейчас в некоторых квартирах сухой воздух, и даже увлажнитель не всегда помогает на 100%. Как следствие — у малышей образуется за ночь много слизи в носике, и им трудно дышать. Если учесть, что первое время груднички едят и дышат носом одновременно, ребенку будет тяжело с забитым носиком. Внимание! Ни в коем случае нельзя делать следующее: — капать в нос малыша грудное молоко — оно провоцирует рост микробов; — чистить нос ватными палочками — травмируется слизистая носа; — отсасывать слизь ртом. В каждую ноздрю закапываем 1 — 2 капли физраствора или кипяченого растительного масла (подойдет вазелиновое масло). После из ваты сворачиваются 2 жгутика, и ими очищают носовые проходы аккуратными вкручивающими движениями. Для каждой ноздри используется отдельный жгутик, который смачивается в растворе. Для очистки носа в аптеках продают специальное приспособление — аспиратор. Маленькая прозрачная емкость для слизи с трубкой и насадками. Кончик насадки вставляется в ноздрю, и родитель через трубочку втягивает ртом воздух вместе со слизью. После процедуры аспиратор разбирается и моется. Резиновой грушей также можно очистить носик. В этом случае грушей просто высасывают слизь из носика. Ее сжимают, выпуская из нее воздух, вставляют в ноздрю и разжимают. Перед использованием ее нужно тщательно вымыть. Складочки Все эти умилительные складочки на младенце имеют одну коварную особенность — они накапливают грязь. Малыш срыгивает, обливается молоком, потеет — и все это оседает на коже. Если не обрабатывать каждый день — возможны воспалительные процессы. Складочки малыша обрабатываются ежедневно, чтобы предупредить появление опрелостей и других кожных заболеваний (дерматита, потницы и пр.). Обрабатывать в следующем порядке: — за ушками; — шейка; — подмышки; — на локтевых сгибах; — возле кистей рук; — ладошки; — под коленками; — возле ступней; — в паху; — в конце — ягодичная складка. Чистой смоченной тканью протирается каждая складочка, после этого кожа должна высохнуть. Если загрязнений нет, то можно просто обтереть эти места сухой салфеткой. После этого смазываете складки маслом, детским кремом (если кожа сухая) или посыпаете детской присыпкой (если складочки мокнут). Если появились опрелости — используйте специальные средства, при этом лучше проконсультироваться с врачом. Крем наносится сначала на мамины руки и потом уже на кожу малыша: это позволяет избежать образования пленки из защитного средства, которая не будет пропускать воздух и вызовет опрелости. Ротик Ротовая полость осматривается ежедневно. А вот обрабатывать ее нужно только при появлении белого налета. Налет говорит о том, что у малыша молочница. Для предупреждения появления этого заболевания нужно соблюдать гигиену грудного вскармливания (обязательно мыть грудь перед каждым кормлением) и мыть игрушки и предметы, которые ребенок берет в рот. Если налет все же появился — нужно обратиться к врачу. Он пропишет раствор, которым будет проводиться обработка ротовой полости. Производится она так — палец оборачивается стерильным бинтом, смачивается в растворе и без надавливания протирается ротик. Подмывание Подмывать новорожденного приходится несколько раз на дню. Главное — не увлекаться мылом или другими моющими детскими средствами. Их лучше использовать после того, как малыш покакал. Обязательно под проточной водой. Как правильно подмывать новорожденную девочку Важно! Подмываются только наружные половые органы, без вмешательства внутрь! — уложите ребенка на ровную поверхность, на пеленку, снимите подгузник; — удалите остатки кала либо влажной гигиенической салфеткой, либо смоченной в воде тканевой салфеткой; — отрегулируйте температуру и сделайте несильный напор воды, чтобы не травмировать нежную кожу; — укладываем ребенка спиной на руку (головка лежит на локтевом сгибе, попка в ладони); — мыть малыша от низа живота к заднему проходу (чтобы не занести инфекцию в половые органы малышки); — заверните ребенка в теплую пеленку и, уложив на ровную поверхность, промокните кожу ребенка; — обрабатываем складочки кремом или присыпкой и надеваем подгузник. Как подмывать новорожденного мальчика Важно! Не пытайтесь оттянуть крайнюю плоть! Это может привести к тяжелым последствиям! — уложите ребенка на ровную поверхность, на пеленку, снимите подгузник; — удалите остатки кала либо влажной гигиенической салфеткой, либо смоченной в воде тканевой салфеткой; — отрегулируйте температуру и напор воды, он не должен быть сильным, чтобы не травмировать нежную кожу; — уложите ребенка животом на руку (лицом к локтевому сгибу, ножки свешиваются вниз); — мыть по направлению к копчику; — заверните малыша в теплую пеленку и, уложив на ровную поверхность, промокните кожу ребенка; — обработайте складочки кремом или присыпкой и наденьте подгузник.

Что нужно делать раз в неделю

Ухаживать за ушами новорожденного Важно помнить, что в слуховом проходе новорожденного нет еще изгиба, который естественным образом защищает барабанную перепонку взрослого человека. Поэтому ухаживать за маленькими ушками нужно осторожно. Внимание! Ни в коем случае нельзя делать следующее: — вставлять ватную палочку или жгутик внутрь слухового прохода; — использовать очень влажную вату; — сильно тереть или давить на ушко и кожу вокруг него. Что понадобится:

вата;

стерильная вата или ватные палочки с ограничителем;

кипяченая вода либо масло.

Когда: утром, после пробуждения. Что делать:

смочить ватные шарики и аккуратно промокнуть ушную раковину (на каждое ушко другой шарик);

скрутить ватный жгутик либо взять ватную палочку;

аккуратно удалить серу вокруг слухового прохода;

менять палочку или жгутик до тех пор, пока сера не будет удалена;

просушить ушную раковину, если требуется, сухим ватным шариком.

Подстригать ногти Стричь малышу ногти можно не раньше чем на десятый день жизни, а еще лучше — через две недели. Ноготки у новорожденных тоненькие, и, срезая их до срока, можно повредить весь ноготь. До первого «маникюра» одевайте на ручки варежки-антицарапки. Что понадобится:

специальные ножнички с закругленными концами.

Внимание! Эти ножницы нельзя использовать больше ни для каких целей и ни для кого, кроме малыша! Когда: когда малыш спит. Что делать:

вымыть и вытереть малышу ручки;

продезинфицировать ножницы;

зафиксировать кисть или стопу ребенка в руке;

ногтевую пластину — большим и указательным пальцами;

аккуратно оттянуть кожицу;

срезать ноготок, оставив 1-2 миллиметра, чтобы не причинить малышу боль;

на ручках ноготки должны быть овальной формы;

на ножках — прямые;

одновременно срезаются заусеницы.

Внимание! Если вы срезали чуть-чуть лишнего — сразу обработайте ранку антисептиком. В наборы для маникюра младенцев часто входит пилочка. Подпиливать и шлифовать ноготки следует не чаще 1 раза в 3 месяца, иначе ногти начнут ломаться и расслаиваться. Ежедневные процедуры быстро войдут в привычку и станут частью вашего дня. Сопровождайте их песенками, потешками, стишками. В течение первого года одни процедуры уйдут совсем, другие изменятся, но утренний туалет еще долго будет вашим общим делом. Сделайте его эмоциональным и приятным. Ведь это еще одна возможность показать малышу, как вы его любите.