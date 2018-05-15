Продукты для роста волос

Для улучшение состояния волос нужно не только пользоваться хорошими средствами для наружного ухода, но и обеспечивать волосы питанием изнутри. Эти продукты не только ускоряют рост волос, но и делают их более здоровыми, сильными, устойчивыми к повреждениям.

Шпинат

Подобными свойствами обладают все листовые овощи темно-зеленого цвета, но шпинат является безусловным лидером. Из ценных для волос элементов в шпинате присутствуют витамины А и С, фолиевая кислота и железо, именно в таком сочетании полезные вещества помогают волосам удерживать влагу. Шпинат полезен не только для волос, но и для кожи, в том числе и для кожи головы. Добавлять шпинат можно не только в салаты, но и в смузи.

Лосось

Употребление жирных сортов рыбы, в частности лосося, делает волосы здоровыми, увлажненными изнутри и сияющими снаружи. Омега-3 кислоты не синтезируются в организме человека, их нужно получать из пищи, лосось — это самый лучший источник полезных жиров.

Употребляя рыбу жирных сортов, вы улучшаете состояние не только волос, но и сердечно-сосудистой системы.

Яйца

Не спешите покупать биотин для здоровья волос в виде аптечной добавки, ведь получить его можно из обыкновенных куриных яиц. Помимо биотина яйца поставляют в организм много белка, а также железо при регулярном употреблении волосы начинают расти быстрее, а количество волосяных луковиц увеличивается. Для здоровья и красоты волос яйца будут полезными в любом виде.

Греческий йогурт

Еще один источник белка для восстановления и укрепления волос. Помимо белка греческий йогурт содержит пантотеновую кислоту, это вещество способствует усилению притока крови к коже головы, рост волос от этого становится быстрее. Обратите внимание на популярные средства для волос, многие из них содержат пантотеновую кислоту, греческий йогурт поставляют этот самый компонент внутрь организма, то есть работает эффективнее.

Картофель

Картофель относится к желто-оранжевым овощам, насыщенным бета каротином. Без бета-каротина организм не сможет усваивать витамин А, столь необходимый для кожи и волос. Именно витамин А регулирует выработку кожного сала, то есть поддерживает кожу головы и волосы в естественном увлажненном состоянии. При недостатке бета-каротина волосы становятся сухими и ломкими.

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