Все наверх: 10 лучших стайлинг-средств для объема волос

Объемные укладки актуальны всегда — вне зависимости от модных трендов. Да, и вообще, уж, чему-чему, а волосам дополнительный объем не помешает никогда! В нашей подборке 10 стайлинг-средств, которые сделают прическу более пышной и объемной.

Объемообразующий мусс для сильной фиксации, Paul Mitchell

Мусс с пантенолом, бета-каротином, аминокислотным комплексом и экстрактом авапуи идеально подходит для тонких и поврежденных волос. Незаменим для создания объемных укладок и локонов.

Цена — около 2700 рублей.

Лосьон-спрей для прикорневого объема с термозащитным действием, John Frieda

Лосьон-спрей содержит комплекс для увеличения прикорневого объема, формирует роскошный прикорневой объем. Превращает тонкие, слабые волосы в естественный объем салонного уровня.

Цена — около 850 рублей.

Мусс для волос «Сияние и забота», Nivea

Мусс обеспечивает экстрасильную фиксацию даже самой необычной укладке и гарантирует, что она сохранит форму весь день. Мусс придает волосам ослепительный бриллиантовый блеск. Не утяжеляет и не склеивает волосы.

Цена — около 250 рублей.

Стайлинг -спрей «Объем без предела», Got2b Schwarzkopf

Объема много не бывает! Стайлинг-мусс гарантирует тебе от корней и до самых кончиков. Сверхстойкая и до 4х раз более пышная укладка на весь день!

Цена — около 350 рублей.

Мусс для волос «Объем до 2-х дней», Wellaflex Wella

Формула средства состоит из молекул, которые по структуре напоминают подушечки. Мягко обволакивая волосы, мусс придает им невероятный объем и гибкую естественную фиксацию, которая длится до двух дней!

Цена — около 250 рублей.

Спрей-объем для волос «Легкость кислорода», Dove

Спрей для прикорневого объема действует именно там, где волосы быстро теряют свой объем — у корней. Он приподнимает волосы, придавая им дополнительный объем и форму.

Цена — около 300 рублей.

Лак для волос «Объем у корней», Чистая Линия Фитотерапия

Лак для волос укрепляет и защищает волосы, придавая объем от самых корней. Обеспечивает идеальную фиксацию на весь день, не утяжеляя волосы.

Цена — около 150 рублей.

Мусс для придания роскошного объема, Kerastase

Мусс придает прическе объем, который держится долго, и при этом не утяжеляет волосы. Облегчает укладку и обеспечивает термозащиту.

Цена — около 1500 рублей.

Спрей для придания объема Hair Manya, Kemon

Спрей для придания объема идеально помогает распутывать волосы и подготавливает их к стрижке. Укладка становится проще и быстрей.

Цена — около 1200 рублей.

Мусс-спрей для прикорневого объема, Framesi

Мусс-спрей легчайшей текстуры идеально подходит для прикорневого объема. Продукт обладает невесомой структурой, не создает утяжелений на локонах, а также не раздражает дерму головы.

Цена — около 1500 рублей.