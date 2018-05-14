Все наверх: 10 лучших стайлинг-средств для объема волос 

Объемные укладки актуальны всегда — вне зависимости от модных трендов. Да, и вообще, уж, чему-чему, а волосам дополнительный объем не помешает никогда! В нашей подборке 10 стайлинг-средств, которые сделают прическу более пышной и объемной.
Объемообразующий мусс для сильной фиксации, Paul Mitchell
Мусс с пантенолом, бета-каротином, аминокислотным комплексом и экстрактом авапуи идеально подходит для тонких и поврежденных волос. Незаменим для создания объемных укладок и локонов.
Цена — около 2700 рублей.
Лосьон-спрей для прикорневого объема с термозащитным действием, John Frieda
Лосьон-спрей содержит комплекс для увеличения прикорневого объема, формирует роскошный прикорневой объем. Превращает тонкие, слабые волосы в естественный объем салонного уровня.
Цена — около 850 рублей.
Мусс для волос «Сияние и забота», Nivea
Мусс обеспечивает экстрасильную фиксацию даже самой необычной укладке и гарантирует, что она сохранит форму весь день. Мусс придает волосам ослепительный бриллиантовый блеск. Не утяжеляет и не склеивает волосы.
Цена — около 250 рублей.
Стайлинг -спрей «Объем без предела», Got2b Schwarzkopf
Объема много не бывает! Стайлинг-мусс гарантирует тебе от корней и до самых кончиков. Сверхстойкая и до 4х раз более пышная укладка на весь день!
Цена — около 350 рублей.
Мусс для волос «Объем до 2-х дней», Wellaflex Wella
Формула средства состоит из молекул, которые по структуре напоминают подушечки. Мягко обволакивая волосы, мусс придает им невероятный объем и гибкую естественную фиксацию, которая длится до двух дней!
Цена — около 250 рублей.
Спрей-объем для волос «Легкость кислорода», Dove
Спрей для прикорневого объема действует именно там, где волосы быстро теряют свой объем — у корней. Он приподнимает волосы, придавая им дополнительный объем и форму.
Цена — около 300 рублей.
Лак для волос «Объем у корней», Чистая Линия Фитотерапия
Лак для волос укрепляет и защищает волосы, придавая объем от самых корней. Обеспечивает идеальную фиксацию на весь день, не утяжеляя волосы.
Цена — около 150 рублей.
Мусс для придания роскошного объема, Kerastase
Мусс придает прическе объем, который держится долго, и при этом не утяжеляет волосы. Облегчает укладку и обеспечивает термозащиту.
Цена — около 1500 рублей.
Спрей для придания объема Hair Manya, Kemon
Спрей для придания объема идеально помогает распутывать волосы и подготавливает их к стрижке. Укладка становится проще и быстрей.
Цена — около 1200 рублей.
Мусс-спрей для прикорневого объема, Framesi
Мусс-спрей легчайшей текстуры идеально подходит для прикорневого объема. Продукт обладает невесомой структурой, не создает утяжелений на локонах, а также не раздражает дерму головы.
Цена — около 1500 рублей.