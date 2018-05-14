Аппаратный педикюр: пять причин за и три против процедуры

Чем аппаратный педикюр отличается от других видов обработки стоп? Во-первых, полным отсутствием воды. Ноги не распариваются, а обрабатываются дезинфицирующим и размягчающим раствором. Во-вторых, мастер использует не терку, а специальный аппарат с вращающимися шлифовальными насадками. Они подбираются индивидуально для каждой зоны стопы — от кутикул до пяток.

Плюсы аппаратного педикюра

Публикация от Geelküüned ✨ Meik ✨ 3D Kulmud (@makeupandnailsbykerli)

Авг 2 2017 в 12:33 PDT 1. Безопасность. Мастер не использует режущие инструменты, поэтому порезы и травмы исключены. К тому же аппаратный педикюр гарантирует отсутствие инфекций. Чаще всего для процедуры используют одноразовые шлифовальные насадки, а многоразовые стерилизуют, как в стоматологии.

2. Аккуратность. Благодаря насадкам разного диаметра мастер обрабатывает все труднодоступные места на стопе: кутикулы, околоногтевые валики, область между пальцами. При этом вы не почувствуете никакого дискомфорта — разве что легкую щекотку.

3. Долговременный эффект. Насадки прицельно удаляют только омертвевшие клетки, а живые ткани не затрагивают. Благодаря этому кожа долго не нарастает, и ступни остаются гладкими. Чтобы продлить эффект, не забывайте регулярно использовать смягчающие кремы для ног.

4. Лечебные методики. Аппаратный педикюр делает ножки не только ухоженными, но и здоровыми. Быстро и безболезненно избавляет от стержневых мозолей, натоптышей, трещин на пятках и вросших ногтей.

5. Медицинские показания. Процедура подходит для людей с сахарным диабетом и грибковыми заболеваниями. В этом случае используют только одноразовые инструменты и дезинфицирующие растворы, поэтому и мастер, и клиенты защищены от распространения инфекции.

Минусы аппаратного педикюра

Публикация от Высоцкая Ирина (@irinavysotskaya_nail)

Июн 21 2017 в 7:47 PDT 1. Высокая стоимость. Процедура может стоить от 1 500 до 6 000 рублей. Это обусловлено затратами на оборудование, дезинфицирующие и стерилизующие средства и обучение мастера.

2. Квалификация мастера имеет большое значение. В аппаратной технике самоучкам не место — неопытный мастер нанесет пациенту вред. Обращайтесь только к проверенным специалистам с профильным образованием. А все виды медицинского педикюра должен выполнять только врач-подолог.

3. Регулярность. Если ножки запущены, аппаратный педикюр не исправит ситуацию за один раз — нужно не меньше пяти процедур. Зато со временем делать его придется намного реже обычного.

Мнение эксперта

— Педикюр — это снятие огрубевшего слоя кожи. Но кожа постоянно меняется и нарастает. Поэтому чем чаще вы делаете педикюр, тем грубее становится ваша кожа и тем быстрее нарастает. Летом мы чаще ходим в открытой обуви, а от жары, пыли, ветра кожа сохнет и становится грубее в два раза быстрее. Поэтому раз в 14 дней вы можете делать педикюр. Зимой кожа менее подвержена стрессовым ситуациям, поэтому оптимальная периодичность — раз в месяц.

Для этого вида педикюра используются специальные аппараты для шлифовки. Рука мастера, даже очень опытного, так не сделает никогда. Результат будет вас радовать долго, поэтому вам не потребуется слишком часто посещать мастера.

Если у вас проблемы со здоровьем, есть варикозная болезнь или диабет, то вам показан именно аппаратный педикюр.

Марина Матвеева, мастер ногтевого сервиса салона красоты Neojeunesse

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