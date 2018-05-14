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Готовы к переменам? Бьюти-тренд этого лета — голубые волосы!
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Готовы к переменам? Бьюти-тренд этого лета — голубые волосы! 

Grazia 14 мая 2018
Фото: Grazia
В фильме «Вечное сияние чистого разума» Клементина (ее сыграла Кейт Уинслет, за что была номинирована на «Оскар») любила экспериментировать с волосами. Они были и огненно-рыжими, и небесно-голубыми. Кажется, настало время брать пример с жизнерадостной героини — бьюти-блогеры утверждают, самый модный оттенок летнего сезона — голубой.
Публикация от HAIR | COLORIST | PA (@mannie_mak) 30 Дек 2017 в 3:29 PST Insta-гуру в один голос твердят — стоит обратить внимание на холодные оттенки. Их еще иногда называют «арктически синими» или icy blue. А что, вполне неплохо, если учесть, что летом наступает череда фестивалей. Считайте, с такой прической 80% образа уже готовы! Осталось накинуть легкое платье и нанести любимый аромат — сама Мальвина позавидует!
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