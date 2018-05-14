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Эти глаза не против: как правильно выбрать тушь, на что обращать внимание
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Эти глаза не против: как правильно выбрать тушь, на что обращать внимание 

WomanHit.ru 14 мая 2018
Фото: WomanHit.ru
Тушь для ресниц Lash Sculpting Mascara от GOSH COPENHAGEN
С экранов телевизоров и со страниц глянцевых журналов нас частенько призывают покупать фибровую тушь: мол, только она дает невероятный объем и удлинение. А вот что такое фибра и почему она вдруг таким невероятным образом действует на наши ресницы, обычно остается за кадром. Объясняем. Фибра — от fibre, что переводится как «волокно». То есть, в составе туши содержатся крохотные волоски, которые при нанесении приклеиваются к ресницам. Именно за счет этого мы и имеем видимость более густых и длинных ресниц. В составе этой туши фибровые волокна имеют форму цвета и имеют до 2 миллиметров длины. Ну а сочетание восков и комплекса ухаживающих компонентов обеспечивают отличное распределение туши на ресницах и естественную мягкость и бархатистость текстуры.
Тушь «Питание и длина» от Avon
Хорошая тушь уже давно — не просто средство для макияжа. Сейчас почти вся декоративная косметика выполняет еще и защитные функции. Тушь «Питание и длина», с одной стороны, идеально удлиняет ресницы. С другой, заботится об их состоянии — благодаря кокосовому и аргановому маслам в составе. Модницы прошлого века, которые вместе с тушью порой смывали и ресницы, нам бы позавидовали!
Тушь Elegant от Alvin D’or  Визажисты советуют обращать особое внимание на форму кисточки. Овальная подойдет тем, у кого редкие ресницы — ведь она прекрасно добавляет объема. Прямая подчеркнет вашу естественность. А комбинированная (разной длины у основания и в середине) поможет получить подкрученные ресницы. В линейке Elegant от Alvin D’or есть сразу несколько вариантов, так что можно выбирать то, что подходит именно вам.
Тушь для ресниц «Невероятная длина и объем» Outrageous Length от Sephora
Тушь Sephora обеспечивает невероятный объем и потрясающую длину с мгновенным эффектом наращенных ресниц благодаря инновационной щеточке из эластомера с коническими щетинками. Они захватывают каждую ресничку у самых корней. Плюс объем добавляем кератин в составе формулы туши. Работая в тандеме, формула и щеточка действуют в двух направлениях.
Результат действительно впечатляет: каждая ресничка обретает экстремальный объем и потрясающую длину.
Тушь для ресниц Falsies Angel от Maybelline
У туши Falsies Angel кисточка и вовсе в форме крыла. Это позволяет захватить даже самые короткие реснички. Маленькие щетинки захватывают ресницы от линии роста и придают объем, те, что подлиннее — подкручивают ресницы у внешних уголков глаз. Моделирующая формула фиксирует эффект распахнутых ресниц. Итог: вы получаете иллюзию накладных ресниц,
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