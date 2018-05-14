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Полупрозрачные пятна на рассаде тыквы. Что делать?
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Полупрозрачные пятна на рассаде тыквы. Что делать? 

7dach.ru 14 мая 2018
Фото: 7dach.ru
Что делать? В тени их лучше видно.
Это под солнцем (сторона южная)
Это под солнцем (сторона южная)
Это в тени
Это в тени
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