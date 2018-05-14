12 способов, как использовать аспирин в быту

Аспирин можно найти в любой домашней аптечке. Ацетилсалициловая кислота в белых таблетках знакома нам с детства, но не каждому известно, что существует еще множество способов применения этого лекарства.

Помимо сугубо медицинского назначения, аспирин можно великолепно использовать в целях гигиены и косметологии, в быту он может применяться в качестве чистящего и моющего средства. Рассказываем о самых любопытных способах его применения — наверняка вы о них еще не слышали.

Прыщи и воспаления кожи лица

В ситуации, когда на лице внезапно вскочил трудновыводимый и болезненный прыщ с огромным пятном красного цвета, аспирин может оказаться очень удачным средством, чтобы быстро справиться с напастью. Все, что нужно — просто растереть как можно мельче одну таблетку и смешать со свежевыжатым соком лимона до состояния кашицы; потребуется всего несколько капель.

Полученный состав нужно аккуратно нанести ватной палочкой на воспалившееся место. Очень скоро покраснение и опухоль на месте вскочившего прыща спадут. Пасту следует смыть через полчаса после полного высыхания. Ничем больше сверху протирать не нужно — витамин С будет действовать в верхних и средних слоях эпидермиса еще какое-то время после того, как аспирин смоется, восстанавливая и успокаивая кожу. Подобным образом аспирин помогает лечить и любые воспаления на коже лица или тела.

Ежедневное очищение лица

Водный раствор лекарства поможет очистить поры и придать лицу здоровый, естественный цвет. Нужно растворить одну таблетку в стакане воды, отлично подойдет шипучий вариант. Этот простой способ позволит сэкономить на покупке дорогого тоника, а эффект будет ничуть не хуже. Такой раствор показывает великолепный результат при жирной коже, склонной к воспалениям, с расширенными порами и повышенным салоотделением. Особенно рекомендуется подросткам в период бурного гормонального созревания.

Метод хорош тем, что у большинства людей не вызывает аллергии, но в некоторых довольно редких случаях аспирин может оказаться слишком агрессивным для обладателей весьма чувствительной кожи. Тогда следует взять более слабый по концентрации раствор или поискать другой способ очищения кожи лица.

Глубокая очистка пор Для глубокой и быстрой очистки пор стоит использовать кашицу — аспирин и вода; можно смешать ее с кофейной гущей для полноты эффекта. Смесью нужно тщательно и бережно помассировать лицо или тело, затем смыть достаточным количеством воды.

Укусы насекомых

После душевного вечера на природе на берегу водоема или ночевки под таинственными звездами можно оказаться покусанным насекомыми, которых летом хоть отбавляй. Укусы комаров, мошкары или слепней вызывают неприятный и раздражающий зуд, волдыри могут воспаляться и приносить невыразимые страдания человеку. Особенно сильно страдают дети с тонкой и нежной кожей.

Предотвратить эту неприятность аспирин, к сожалению, никак не поможет — гораздо разумнее заранее запастись репеллентами, — но вот с последствиями справится великолепно.

Нужно растворить аспирин в 3-4 столовых ложках питьевой воды и протереть покусанные насекомыми места. Вместо обычного аспирина можно взять шипучий.

Мозоли и натоптыши на ступнях

В основе действенного и проверенного рецепта — все тот же аспирин, смешанный с лимонным соком. Этот состав следует нанести на ступни в нужных местах, сверху обернуть пищевой пленкой или полиэтиленом, обвязать тканью для лучшего эффекта.

Уже через полчаса грубая ороговевшая кожа будет легко поддаваться обработке обычной пемзой. При необходимости процедуру стоит повторить несколько дней подряд — и ваши пятки будут чистыми и гладкими.

Блеск и красота волос

После мытья головы обычным шампунем нужно нанести на подсушенные полотенцем волосы теплый водный раствор аспирина. Оставить его на 15 минут — в это время можно, например, сделать педикюр — и смыть обычной водой. Волосы будут красиво блестеть.

Никакого секрета тут нет: любой шампунь — щелочной природы, и это заставляет ячейки волос размягчаться и топорщиться во время мытья.

Аспирин, как и всякая другая кислота, нейтрализует это воздействие, разглаживая каждый волос по всей длине и придавая великолепный блеск. Очевидный плюс использования аспирина по сравнению с широко известным уксусом, например — на волосах не останется никакого постороннего запаха.

Перхоть и жирная кожа головы

С проблемой перхоти могут столкнуться обладатели всех типов волос, если она вызвана деятельностью грибков или бактерий.

После мытья головы нужно втереть в кожу все тот же раствор аспирина в воде и смыть через полчаса обычным душем. После этого можно сушить и укладывать волосы обычным способом. Уже через несколько процедур о перхоти можно будет забыть надолго: кожа головы будет чистой.

Маска для лица

Эта маска была секретом красоты несравненной Марлен Дитрих . Нужно смешать 7 таблеток размолотого аспирина, 3 ложки натурального йогурта или сметаны и 1 ложку меда. Маску можно наносить через день — кожа после нее выглядит чудесно отдохнувшей, подтянутой, гладкой и сияющей. Держать на лице до получаса, смывать чистой водой.

Сохранение свежести цветов

Подаренный букет простоит гораздо дольше, напоминая о приятном событии или дарителе, если в вазу с цветами добавить таблетку аспирина, полностью растворенного в воде. Обновлять состав в сосуде следует ежедневно.

Следы пота на одежде

Следы пота бывает очень сложно вывести, особенно если подобная неприятность случилась со светлой или белой одеждой из натурального хлопка. Аспирин способен сотворить настоящее чудо без риска обесцветить краску на ткани. С вечера нужно постирать пятно водой с растворенным в ней аспирином — пропорция зависит от степени и давности загрязнения. Чем темнее пятно, особенно застарелое, тем больше раствор должен напоминать кашицу.

Состав стоит оставить на одежде до утра, а дальше постирать ее обычным способом с порошком, можно в стиральной машинке. В большинстве случаев пятна исчезают без намека на след.

Очищение ванной или раковины

Ванна иногда начинает выглядеть тусклой, а слишком усердное использование чересчур жестких абразивных средств в некоторых случаях вредит покрытию. Попробуйте набрызгать из пульверизатора раствор аспирина с водой, подождать полчаса и как следует отполировать ванну мягкой салфеткой. Результат вас точно поразит: ванна будет блестеть как новая.

Удаление жира с посуды

Способ подходит для использования в холодной воде — например, в походе или на даче. Чистящая паста для посуды состоит из нескольких таблеток размолотого аспирина и небольшого количества воды. Достаточно как следует потереть посуду любой салфеткой или тканью после того, как нанесенный состав какое-то время пробудет на ней. От жира и грязи не останется и следа.