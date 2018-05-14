Как весной ухаживать за волосами: самые полезные советы

Весна — прекрасное время года, время перемен, ярких красок и конечно же солнца! С наступлением весны, наконец можно снять теплые шапки и распустить свои шикарные локоны. Но что делать, если после зимних холодов, волосы абсолютно не выглядят ухоженными? МедикФорум собрал советы по уходу. Зима — стресс для всего нашего организма. И, в первую очередь, страдают кожа и волосы. От перепадов температуры, ношения головных уборов, нехватки витаминов, волосы становятся тусклыми, безжизненными, сухими и ломкими, начинают выпадать. Как же правильно и без вреда помочь волосам восстановиться после холодов?

Как изменить подход к уходу за волосами весной?

Для того, чтобы начать правильно ухаживать за волосами, необходимо знать три фактора, влияющих на здоровье волос: 1. Питание. Очень важная составляющая здоровых и красивых волос. С наступлением весны, мы можем добавить в наш рацион больше витаминов и полезных микроэлементов. Предпочтение следует отдать таким продуктам, как: рыба, богатая кальцием; первая сезонная зелень; мясо птицы; бобы; орехи; свежие овощи и фрукты. Лучше отказаться от копченостей, консервированных продуктов, а также от жаренного и острого. Пейте больше воды. 2. Витамины. Волосам недостаточно тех витаминов, которые содержатся в пище. Их дефицит в организме приводит к выпадению волос. Поэтому лучше будет пропить курс витаминов. В настоящее время существует множество витаминно-минеральных комплексов, способных поддержать ваши волосы. Вот некоторые из них (Компливит Сияние, Мульти — Табс, Пантовигар, Пиковит, Центрум и др.). 3. Внешний уход за волосами. Правильное мытье волос и использование различных масок и ухаживающих средств, также влияет на здоровье волос.

Правила по внешнему уходу за волосами

Первое — вымытые волосы нужно ополоснуть холодной водой, чтобы чешуйки закрылись. Это обеспечит здоровый блеск волосам. Второе — не рекомендуется расчесывать мокрые волосы, так как они растягиваются и ломаются. Дайте им немного подсохнуть естественным путем, а потом аккуратно расчешите. На случай, если нет времени дожидаться пока волосы подсохнут и необходимо воспользоваться феном — обязательно пользуйтесь термозащитой. Она защитит их от перегрева. Третье правило — раз в неделю необходимо делать маски, которые подойдут именно вашему типу волос. Можно делать маски в домашних условиях (например, использовать репейное масло, яичные желтки, травяные отвары и т.д.), или прибегнуть к помощи специалистов в салонах (кератиновое восстановление, ботокс). Соблюдая все правила ухода за волосами, можно забыть о проблеме с ними. Уход за волосами требует времени, терпения и настойчивости. И тогда вы получите желаемый результат! Ранее врачи назвали самые полезные продукты весной.