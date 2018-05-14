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Что сохранит здоровье кожи и волос
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Что сохранит здоровье кожи и волос 

Вечерняя Москва 14 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
В мае солнце становится все более активным, с каждым днем набирая обороты. Как защитить свою кожу, волосы, ногти, сохранив их здоровье, «ВМ» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Галкина.
Основная проблема заключается в нехватке витаминов в организме. И пополнить недостаток одними продуктами питания, по словам Екатерины Галкиной, не получится. Лучший вариант — пропить курс витаминов. Они должны содержать комплекс микроэлементов, включая селен, железо. Добавить к нему специалист рекомендует еще один комплекс — Омега-3-6-9 жирные кислоты. Это позволит компенсировать нехватку солнца в зимний период и восстановит баланс в организме.
— Пейте больше жидкости — ежедневно около двух литров, — рекомендует Екатерина Галкина. — Это принесет пользу коже. Ведь в зимнее время она страдает без кислорода: зимой — в помещениях с отоплением, а летом — от солнца.
С собой можно носить термальную воду — она дает хорошее увлажнение. Распылять термальную воду можно прямо на макияж — это никак не повлияет на его качество.
— В летний период следует уделить внимание очищению кожи, — отмечает Екатерина Галкина. — Используйте тоники, очищающие гели, увлажняющие маски.
А вот от агрессивных косметических процедур стоит отказаться в пользу обычного ухода. В первую очередь, учитывается тип кожи. Так, для жирной кожи подойдут легкие пилинги, для сухой — аппаратные процедуры. Рекомендуется и проведение массажа.
Выбирать косметику, кремы женщинам старше 30 лет необходимо с фильтрами от солнца — лучше с 30-м фактором защиты. Иначе ждите появления пигментации: от нее потом будет сложно избавиться. Срок действия солнцезащитных фильтров (при условии, что они качественные) — кремов, спреев, масел от загара составляет 4-6 часов. Поэтому, если вы не собираетесь находиться на улице продолжительное время, то мазать лицо кремом постоянно не требуется. А вот если вы отправляетесь загорать на пляж, то обновлять слой защитного фильтра придется каждый три часа.
Внимательно к своему здоровью должны подходить те, у кого на теле много родинок. В летнее время им следует пользоваться кремами с повышенной защитой от солнца — лучше с фильтром не ниже 50. А посещать солярий Екатерина Галкина и вовсе не рекомендует.
НОГТИ
Ломкость, хрупкость ногтевых пластин от времени года не зависит. Никакого агрессивного воздействия окружающая среда на них не оказывает.
Екатерина Галкина обращает внимание на другой момент — на необходимость следить за гигиеной ногтей, чтобы избежать грибковых заболеваний. В теплое время года, когда люди начинают носить открытую обувь, ходить босиком, это особенно актуальная тема.
Если вы делаете маникюр, педикюр, то посещать нужно проверенный салон, где хорошо обрабатывают все инструменты. Если же есть сомнения, то профилактику можно провести в домашних условиях. После маникюра, педикюра обработайте ногти противогрибковым кремом или раствором.
Укрепить ногти помогут витаминные комплексы. На пользу пойдут фрукты и овощи. Хорошо укрепляют ногти и водно-солевые ванны. Поэтому, если вы приехали на море, то не упускайте возможности устроить себе полезные «ванны».
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